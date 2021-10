Restano 4 i ricoverati nel Molise, sei contagi e tre guariti

CAMPOBASSO. Tornano a cresce i positivi nel Molise, su 521 tamponi processati nelle ultime 24 ore dall'Asrem ci sono 6 nuovi contagi. Tre, invece, i guariti.

Restano 4 i ricoveri all'ospedale Cardarelli, di cui 3 in Malattie infettive e uno in Terapia intensiva.

I contagi: 3 Casacalenda, 2 Campobasso, 1 Portocannone.

I guariti: 1 Petacciato, 2 Portocannone.

Fermo a 498 il numero dei decessi in regione da inizio pandemia.

Sale a 74 il numero dei casi attualmente positivi in regione.

I tamponi antigenici eseguiti sono in totale 13.030 di cui 1.343 positivi.

2.258 il numero dei soggetti in isolamento.