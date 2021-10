TERMOLI. Lo scorso 17 agosto un momento di convivialità e divertimento, vissuto dal Centro sociale San Damiano di Termoli era stata anche l’occasione per raccogliere fondi da destinare alle attività dell’istituzione di via Asia.

Allo stabilimento balneare Cala Sveva c’era stata la consueta cena di beneficenza che nel corso degli anni ha permesso di acquistare attrezzature necessarie che poi vengono messe a disposizione degli utenti che frequentano il centro.

Ragazzi e genitori tutti assieme, anche con l’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola, il presidente del Consiglio Comunale Annibale Ciarniello e il consigliere comunale Nicola Balice.

Negli anni passati grazie ai fondi raccolti sono già stati acquistati una sedia job per agevolare gli utenti al mare e un depuratore d’acqua. Quest’anno invece si pensa ad un sollevatore per consentire ad alcuni utenti di recarsi in piscina. La cena è stata intervallata da uno spettacolo musicale, il conviviale viene organizzato ogni anno dalle famiglie dei ragazzi del Centro San Damiano che hanno costituito anche una omonima associazione.

A causa del Covid-19 solo quest’anno si era potuto riorganizzare la cena che è stata molto partecipata da parte di utenti e familiari.

Ebbene, coi fondi raccolti in quella circostanza, è stato acquistato un televisore 55 pollici per consentire agli utenti di visionare supporti didattici e film in maniera più agevole.

Il Centro socio-educativo San Damiano è un centro comunale, gestito dalla Sirio cooperativa sociale, e organizza attività per promuovere l'autonomia ed accrescere la qualità della vita. È aperto a persone con disabilità intellettiva e fisica con età compresa tra i 18 ed 65 anni.

Tra le finalità dell’evento annuale, c’è soprattutto quella di far conoscere questa realtà alla società e per dare risalto alle attività svolte, oltre che sottolineare i successi ottenuti dagli utenti quantificabili in autonomia sviluppata.