Casa di riposo Pistilli, 26 positivi al Covid di cui tre operatori: attivato cordone sanitario

CAMPOBASSO. Positivi al Covid in aumento in regione. Sono 26 (di cui 5 al momento indeterminati) i casi di positività registrati nella casa di riposo Pistilli, si tratta di 23 ospiti e 3 operatori della struttura. Due degli ospiti sono ricoverati in ospedale per altre problematiche e proprio con il tampone fatto in fase di ricovero è stata riscontrata la positività.

Tutti i positivi al covid sono vaccinati e, al momento, sono asintomatici.

Intorno alla Rsa è stato effettuato, come da normativa, un cordone sanitario e nessuno può uscire o entrare dalla struttura.

Il sindaco del Comune di Campobasso, Roberto Gravina, ha emanato nella tarda mattinata di oggi l’ordinanza n. 31 del 20 ottobre 2021, con la quale ha disposto:

“per tutti gli ospiti e gli operatori della Casa di Riposo “PISTILLI” sita in Campobasso alla via Delle Frasche, l’isolamento cautelare presso la medesima struttura con effetto immediato e fino all’esito dei tamponi eseguiti da operatori dell’ASREM nonché delle successive disposizioni sanitarie che saranno impartite;

per il medesimo arco di tempo il DIVIETO di accesso o di uscita alla struttura da parte di chiunque ad eccezione di medici, operatori sanitari o altri incaricati alla prevenzione sanitaria e all’assistenza degli ospiti della struttura.

all’ASP Pistilli che gestisce la Residenza per Anziani "Pistilli”, di osservare e far osservare da chiunque quanto disposto nella presente ordinanza nonché di attenersi a tutte le norme vigenti e le disposizioni impartite per il contrasto e la diffusione del contagio derivante dal virus COVID- 19”

Tutti i positivi sono isolati in una zona dedicata per evitare il contagio con gli altri anziani ospiti della casa di riposo.

Onde evitare che il focolaio possa crescere e, per isolare in tempi rapidi ulteriori positivi, vengono effettuati ulteriori tamponi in maniera frequente.

Nel bollettino serale dell’Asrem avremo i dati ufficiali in merito ai tamponi molecolari finora effettuati dall’Azienda sanitaria all’interno della struttura per anziani.