“Te ne sei andato, ma non ti abbiamo dimenticato”: un anno fa la morte di Angelo Raimondo

GUGLIONESI. È un vuoto incolmabile, è un dolore troppo grande da superare. Un dolore che squarcia l'anima in mille pezzi. Sopravvivere a un fratello, a un figlio è talmente impensabile che una parte di te non vive più e si arrende al dolore.

È passato un anno da quel 21 ottobre 2020, quando dopo una lunga e faticosa battaglia, Angelo Raimondo, lasciava questa terra, lasciando tutti increduli. Padre di famiglia, figlio e fratello adorato. Un uragano di vita che sapeva intrattenere tutti. Bastava uno sguardo e Angelo, detto il Cobra, diventava amico di tutti. Un sorriso gentile per tutti quelli che lo incontravano. Un omaccione grande dal cuore d'oro.

Chi lo ha conosciuto sa di cosa parliamo.

“Fratello mio manchi come l'aria. Non c’è giorno in cui non ti pensi. Proteggimi da lassù e veglia su tutti noi. Sei dentro di me e in ogni mio gesto. Ti voglio bene. Liborio".

Una messa in suffragio ci sarà sabato 23 ottobre presso la chiesta di Santa Maria Maggiore a Guglionesi.