Prove di carico sui viadotti in via Corsica Copyright: Termolionline.it

Prove di carico sui viadotti in via Corsica Copyright: Termolionline.it

Prove di carico sui viadotti in via Corsica Copyright: Termolionline.it

Prove di carico sui viadotti in via Corsica Copyright: Termolionline.it

Prove di carico sui viadotti in via Corsica Copyright: Termolionline.it

Prove di carico sui viadotti in via Corsica Copyright: Termolionline.it

Prove di carico sui viadotti in via Corsica Copyright: Termolionline.it

Prove di carico sui viadotti in via Corsica Copyright: Termolionline.it

Prove di carico sui viadotti in via Corsica Copyright: Termolionline.it

Prove di carico sui viadotti in via Corsica Copyright: Termolionline.it

Prove di carico sui viadotti in via Corsica Copyright: Termolionline.it

Prove di carico sui viadotti in via Corsica Copyright: Termolionline.it

Prove di carico sui viadotti in via Corsica Copyright: Termolionline.it

Prove di carico sui viadotti in via Corsica Copyright: Termolionline.it

Prove di carico sui viadotti in via Corsica Copyright: Termolionline.it

Prove di carico sui viadotti in via Corsica Copyright: Termolionline.it

Prove di carico sui viadotti in via Corsica Copyright: Termolionline.it

Prove di carico sui viadotti in via Corsica Copyright: Termolionline.it

Prove di carico sui viadotti in via Corsica Copyright: Termolionline.it

Prove di carico sui viadotti in via Corsica Copyright: Termolionline.it

Prove di carico sui viadotti in via Corsica Copyright: Termolionline.it

Prove di carico sui viadotti in via Corsica Copyright: Termolionline.it

Prove di carico sui viadotti in via Corsica Copyright: Termolionline.it

Prove di carico sui viadotti in via Corsica Copyright: Termolionline.it

Prove di carico sui viadotti in via Corsica Copyright: Termolionline.it

Prove di carico sui viadotti in via Corsica Copyright: Termolionline.it

Prove di carico sui viadotti in via Corsica Copyright: Termolionline.it

Prove di carico sui viadotti in via Corsica Copyright: Termolionline.it

Prove di carico sui viadotti in via Corsica Copyright: Termolionline.it

Prove di carico sui viadotti in via Corsica Copyright: Termolionline.it

Prove di carico sui viadotti in via Corsica Copyright: Termolionline.it

Prove di carico sui viadotti in via Corsica Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Come abbiamo anticipato in mattinata e poi seguito anche in diretta Facebook, per alcuni minuti, sono iniziate le cosiddette prove di carico sui viadotti di via Corsica, non più di proprietà dell’Anas e ora acquisiti al patrimonio comunale (con relativi oneri, più che onori).

Lo stato di ponti e viadotti, dopo quanto avvenuto negli ultimi anni in Italia, tragedie senza dubbio evitabili, costate molte vite umane, basti pensare solo al Ponte Morandi di Genova, ha acceso un riflettore particolare su queste infrastrutture di collegamento.

C’è da dire che sin dall’anno prima di quel maledetto 14 agosto 2018, che vide il crollo parziale del viadotto Polcevera, questo il nome dell’opera ligure, l’ufficio tecnico comunale aveva avviato una campagna di indagini conoscitive e tecniche sullo stato di conservazione dei viadotti ex Anas di via Corsica, denominati rispettivamente “Viadotto Santa Maria” (meglio noto come Ponte Sei Voci) e “Viadotto Molinello” (meglio noto come Ponte del Parco). Agli esiti degli studi sopra menzionati si procederà con la predisposizione dei piani di intervento manutentivi necessari. Lo scorso autunno è stata affidata alla ditta “Labortest” di Pescara la verifica della vulnerabilità sismica finalizzata al rilascio del certificato di idoneità statica dei viadotti ex Anas di via Corsica indicati in premessa.

La ditta incaricata ha programmato l’esecuzione delle prove di carico sugli impalcati dei manufatti stradali nelle giornate di oggi e domani.

Sul posto, oltre alla ditta incaricata dei controlli, c’era la struttura dell’assessorato ai Lavori pubblici. Quattro i camion che sono stati utilizzati per la prova di carico.