TERMOLI. Concluso oggi il test sui viadotti di via Corsica.

Ieri i tecnici della Labortest di Pescara, incaricata dal Comune di Termoli, hanno messo sotto sforzo campata e piloni del viadotto Santa Maria, il più a Sud dei due sotto esame. Questa mattina, facendo defluire normalmente il traffico fino all’innesto sul viadotto Molinello, interrotto alla rotatoria di viale Marinai d’Italia e via Tremiti, sempre quattro i camion che sono stati utilizzati per la prova di carico.

L’ufficio tecnico comunale aveva avviato una campagna di indagini conoscitive e tecniche sullo stato di conservazione dei viadotti ex Anas di via Corsica, denominati rispettivamente “Viadotto Santa Maria” (meglio noto come Ponte Sei Voci) e “Viadotto Molinello” (meglio noto come Ponte del Parco).

Agli esiti degli studi sopra menzionati si procederà con la predisposizione dei piani di intervento manutentivi necessari. In corso la verifica della vulnerabilità sismica finalizzata al rilascio del certificato di idoneità statica dei viadotti ex Anas.

L’indagine tecnica, come riferisce la determina con cui venne scelta la Labortest di Pescara, nasce dal fatto che nella documentazione di archivio non risultano al riguardo documenti inerenti gli aspetti geometrici e strutturali delle due opere di attraversamento. L'ufficio tecnico nel 2019 ha commissionato il rilievo geometrico dei viadotti in parola, posto che l'Anas nonostante le ripetute richieste non ha mai fornito al riguardo alcun dato utile; nel 2012 i viadotti di via Corsica sono stati oggetto di valutazione finalizzata alla verifica dell'idoneità statica risultata poi favorevole.

L’impegno di spesa è stato di 33.672 euro.