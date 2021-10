Debutta in Consiglio comunale la rinnovata amministrazione Della Porta a San Giacomo

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Debutta in Consiglio comunale stasera la rinnovata amministrazione di San Giacomo degli Schiavoni. Il sindaco Costanzo Della Porta presiederà alle 19 l'assise civica in cui presterà giuramento a 5 anni di distanza da quel 2016 che segnò la sua prima avventura da primo cittadino e nel corso del mandato è divenuto davvero il sindaco di tutti, tanto da non avere antagonisti alle urne.

Quattro gli adempimenti iscritti nell'ordine dei lavori, l'insediamento formale col giuramento; l'illustrazione di Giunta e programma, l'elezione della commissione elettorale e la designazione dei consiglieri in seno all'Unione dei Comuni Basso Biferno. Nell'esecutivo, che Della Porta ha varato quasi subito, sono entrati Massimo Fiocchi, come vice sindaco, e Antonio Candeloro, assessore.