Paziente bresciano al Cardarelli: saliti a sei i ricoverati nel Molise, altri quattro contagi

CAMPOBASSO. Ci sono altri 4 contagi nel Molise su 325 tamponi processati da ieri nei laboratori dell'Asrem e c'è anche un nuovo ricovero, di un cittadini di fuori regione, residente a Toscolano-Maderno, ora degente nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. Non ci sono guariti.

I contagi: 1 Campomarino, 2 Casacalenda, 1 Toscolano-Maderno (fuori regione).

Fermo a 498 il numero dei decessi in regione da inizio pandemia.

Salgono a 98 il numero dei casi attualmente positivi in regione.

I tamponi antigenici eseguiti sono in totale 13.030 di cui 1.343 positivi.

2.278 il numero dei soggetti in isolamento.