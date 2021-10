Toma non demorde: centrodestra sia unito e non è detto che non sia io a ricandidarmi»

Attualità di La Redazione Più informazioni su Campobasso Il Governatore Toma in corsa per la ricandidatura alle regionali 2023 TERMOLI. «Ho fatto duemila voti in più delle liste, i calcoli ogni tanto vanno ricordati». E' una delle frasi che il Governatore del Molise, Donato Toma, ha pronunciato oggi all'esterno di Palazzo D'Aimmo, nell'intervista concessa alle emittenti locali. Parole che evidenziano la volontà di ricandidarsi alle regionali del 2023, anche se rimanda la palla ai partiti di centrodestra, a cui dice di essere più uniti, indipendentemente da chi avrà la candidatura. «Non è detto che non sia io», il messaggio lanciato da Toma.