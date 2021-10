ROTELLO. Dopo i Consigli comunali di Morrone del Sannio e Portocannone, martedì sera è toccato al sindaco di Rotello, Massimo Marmorini, prestare giuramento in aula e ufficializzare la composizione della Giunta.

La prima che vara nella pienezza del mandato ricevuto dal corpo elettorale, dopo i mesi vissuti come facente funzioni, dopo il decesso del primo cittadino Michele Miniello. Spettatore d'eccezione, per così dire, il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone. Dei tre consiglieri di minoranza presente solo Lemme. I lavori sono stati guidati dallo stesso Marmorini, non c'è la funzione di presidente dell'assise civica.

L'esecutivo è composto dalla vice sindaca Gisella Perrino, che ha deleghe al Bilancio, all'Urbanistica, alla Cultura e al Turismo.

Politiche sociali e Agricoltura per l'assessora Lucia Lupacchino.