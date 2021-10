“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

“Festa del Cioccolato”, in piazza Monumento esplode il gusto Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Inaugurata alle 17, ieri pomeriggio, in piazza Monumento la seconda edizione della “Festa del Cioccolato”, dopo la prima del 2019, in piazza con tante novità.

A tagliare il nastro l’assessore allo Spettacolo e alla Cultura Michele Barile col presidente dell’Associazione Amip, Luigi De Letteriis.

Circa 15 gli espositori che hanno aderito alla manifestazione, che rimarranno in piazza Monumento fino a domani.

Oltre alle gustose proposte che fanno gola non solo ai bambini ma anche agli adulti, non mancheranno in questa tre giorni di dolcezza momenti di intrattenimento.

Ieri si è esibito Mago Peppe, mentre stasera ci sarà una esibizione danzante con Emozioni Latine.

Domani, alle 18.30, la performance di Mago Checco.

Gli stand resteranno aperti tutti i giorni dalle ore 9 del mattino alle 23 della sera.