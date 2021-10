TERMOLI. Nel pomeriggio di venerdì 8 ottobre, si è svolta a distanza, tramite Google Meet, la premiazione della XVI edizione del Concorso I colori della vita, sul tema Distanti…ma vicini, per ricordare il tragico evento sismico del 31 ottobre 2002, in cui persero la vita tragicamente 27 bambini e la loro maestra, un’occasione importante per ricordare, ma anche per sentirsi vicini in questo periodo di pandemia.

Anche quest’anno gli alunni dell’Istituto Alfano hanno creduto nell’importanza del Concorso, partecipando con ottimi risultati. Distanti ma vicini grazie alla tecnologia e agli strumenti digitali, alcuni ragazzi delle classi II E e II F a.s.2020-21, hanno riflettuto sul tema proposto riportando la propria esperienza attraverso i versi e le immagini delle opere realizzate.

Sono stati premiati i lavori “Al re” di Gabriel Angelo Ausiello Murazzo, classe II E, III classificato nella sez. poesia; “Un bel video” di Marco Luigi Alloggio e Thomas Di Muccio, classe II F, e “I colori della vita” di Francesco D’Angelo e Chiara De Michele, classe II F, III classificati ex aequo nella sez. multimediale. Docente referente Katia Di Spalatro.

Complimenti per i risultati ottenuti da tutta la comunità scolastica dell’Alfano!