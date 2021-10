TERMOLI. Ottobre è il mese delle olive, non solo in Molise.

Persino la polemica sui No Vax, nei recenti talk show e programmi d’informazione, ha chiamato in causa la raccolta che d’autunno vede coinvolte milioni di famiglie in Italia.

Come liricizzava il premio Nobel Eugenio montale: “Disseminati come greggi, o tenui come il fumo di un casale”.

L’associazione Città dell’Olio nella penultima domenica di ottobre ha promosso la Camminata tra gli ulivi e a Termoli il vicepresidente nazionale Nicola Malorni ha accolto l’invito, naturalmente, proponendo un programma nutrito che ha visto stamani prima il ritrovo in via Firenze, quindi la classica raccolta e infine la visita al frantoio Di Cencio.

Camminare circondati dal suggestivo paesaggio degli olivi, che in ogni parte d’Italia vestono le nostre colline è l’esperienza inedita e unica della Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, una iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio domenica 24 ottobre in 142 città.

L’Associazione Nazionale Città dell’Olio, con i suoi 382 soci tutti enti pubblici (Comuni, Province, Camere di commercio, Parchi e Gal) è da sempre impegnata nella tutela del territorio olivicolo e nella programmazione territoriale. Da tempo si batte per la valorizzazione dei paesaggi olivicoli e per l’inserimento di aree territoriali olivicole delle Città dell’Olio nel prestigioso Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici del Ministero delle Politiche Agricole.

Nelle 17 Regioni coinvolte – dal Veneto alla Sardegna – tanti itinerari in un’unica data per una passeggiata (dai 2 ai 7 chilometri) dedicata a famiglie e appassionati alla scoperta del patrimonio olivicolo italiano attraverso paesaggi legati alla storia ed alla cultura dell’oro verde. Ogni Comune ha selezionato un tragitto tra gli olivi con caratteristiche uniche dal punto di vista storico e ambientale che si conclude in un frantoio, un’azienda olivicola o un palazzo storico dove ai partecipanti sarà offerta una degustazione di pane, olio e prodotti tipici.

La Camminata tra gli Olivi è un’occasione per ristabilire un legame tra i cittadini e la propria terra, un modo per far conoscere il paesaggio di una grande civiltà millenaria e per far scoprire ai tanti appassionati della cultura enogastronomica del nostro paese i territori di origine del prodotto attraverso gli alberi di olivo e gli uomini che lo custodiscono.

In tutta la penisola l’ambiente rurale che contraddistingue la coltivazione dell’olivo ha caratteristiche comuni ma al contempo diverse a seconda della regione di appartenenza, l’iniziativa è quindi anche un modo attuale di promuovere il turismo dell’olio puntando sul patrimonio indissolubile dei nostri territori, un valore che dovrà costituire ricchezza per le future generazioni.