TERMOLI. Giornata di esercitazione, per la conclusione del corso “idrico, idrogeologico e meteo” per l’associazione di volontariato Sae 112 OdV”.



In questa giornata autunnale, dai tratti grigia, si è conclusa con la prova pratica, il “corso idrico, idrogeologico e meteo” organizzato e finanziato da Csv Molise (centro di servizio per il volontariato) della nostra regione.



I volontari si sono esercitati nel cortile, con l’idrante e con altri strumenti utili.



Ai nostri microfoni, il presidente dell’associazione Matteo Gentile ha spiegato che questa esercitazione pratica, conclude un corso di ben venti ore. Sono state coinvolte le varie associazioni di volontariato che hanno partecipato: la protezione civile di Montenero di Bisaccia, di Montecilfone e l’associazione nazionale dei vigili del fuoco in congedo di Venafro.



Si è deciso di completare questa esercitazione in data odierna, perché oggi, c’è anche un altro evento importante, ossia la giornata nazionale che riguarda la protezione civile “io non rischio”.



“Io non rischio” è un evento organizzato dal dipartimento, con il supporto di altri enti, una modalità per scendere in piazza e ricordare le buone pratiche di protezione civile, anche ad esempio saper leggere un piano comunale di protezione civile, ha detto Gentile.



Una campagna a livello nazionale, quella dell’evento “io non rischio” che si svolge in tutta la penisola.



Il presidente inoltre ha ricordato il tempo della pandemia, in cui la sua associazione insieme ad altri colleghi è stata molto presente. Il supporto che hanno dato e continuano a dare ai cittadini è molto importante. Gentile ha ricordato che il maggior supporto è quello che danno all’amministrazione comunale e agli enti regionali, perché come associazione sono l’anello di congiunzione tra il cittadino e il comune.



Gentile ha spiegato l’importanza della presenza delle associazioni di volontariato sul territorio, per tutti i cittadini che hanno vissuto e continuano a vivere difficoltà nella loro quotidianità. La fiducia conquistata nel tempo, ha permesso a tutti i cittadini di avere una risposta e superare il momento emergenziale e di mitigare il rischio incontrato.



Un supporto importante, quello dell’associazione di volontariato Sae 112, che continua ad aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno.



Abbiamo incontrato nella loro sede, anche Giuseppina Occhionero, volontaria e pasticciera dell’associazione, che ci ha fatto fare un giro nella loro sede e ci ha fatto vedere le sue squisite crostate di frutta fresca. Perché la Sae 112 è anche questo, in un unica parola: convivialità.