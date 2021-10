PORTOCANNONE. Settimane dedicate alla prevenzione, è l’ottobre rosa della Lilt, la Lega per la lotta ai tumori che in provincia di Campobasso promuove molte iniziative, anche di rango ospedaliero, e divulgative, contando sulla sinergia e la sensibilizzazione che viene dagli enti locali.

E’ il caso di Portocannone, dove la fresca amministrazione Gallo, su impulso dell’assessora Valentina Flocco, ha fatto in modo che il Borgo si accendesse e illuminasse di rosa proprio per il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno “Lilt for Women-Campagna Nastro Rosa”.

La stessa avvocato Flocco ha ribadito come sia essenziale richiamare all’attenzione generale quanto sia importante la prevenzione, purtroppo passata in secondo piano a causa dell’emergenza pandemica.

Un richiamo alla necessità dello screening che in sede di presentazione dell’ottobre rosa era stato sottolineato dal dottor Giovanni Fabrizio e reiterato in ogni singolo appuntamento di matrice Lilt.