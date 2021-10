Ristori Covid al mondo della pesca e dell'acquacoltura: da oggi al via alle domande

TERMOLI. Emergenza Covid, da oggi parte il click day per chiedere contributi a ristoro del calo di fatturato avuto a causa della pandemia nel settore della pesca marittima e dell’acquacoltura.

Le risorse vengono attinte dal Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura (il “Fondo”) per l’anno 2021.

Con decreto direttoriale numero 0489245 del 30/09/2021, registrato alla Corte dei Conti in data 20/10/2021 al numero 907, è stata data attuazione a quanto previsto dal decreto ministeriale individuando le modalità ed i termini di presentazione delle domande relativamente ai contributi di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura nei settori pesca marittima e acquacoltura. Il decreto direttoriale sarà pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella giornata odierna. L’invio delle domande per accedere ai contributi può essere effettuato esclusivamente attraverso domanda online da presentare mediante l’accesso all’apposito sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tramite il seguente link: www.sian.it/sipaPubbl/aiutiCC1863_index.xhtml?prov_port=S

Il portale informatico dedicato alla procedura di inoltro telematico delle domande di contributo sarà disponibile dalle 10 del 25 ottobre fino alle ore 24 del 15 novembre prossimo.

La circolare è reperibile sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Nella stessa pagina internet verranno pubblicate le istruzioni operative per l’invio della domanda elettronica e, sarà possibile scaricare, in formato word, il fac-simile di autocertificazione da produrre in allegato alla domanda.