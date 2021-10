Variazioni lessicali sul tèma per quell'amico che 'ignorava' il segreto di Codroipo

“Bestemmia” e “blasfemia” derivano dal greco “bláptein” (ingiuriare) e “phếmê“ (reputazione). La prima è un epiteto offensivo riferito ad una divinità ed appartiene alla sfera del turpiloquio più scadente. Nell’uso comune la parola viene usata come sinonimo dei termini “imprecazione” e “blasfemia” soprattutto in ambito religioso, intendendolo come una violazione del comandamento biblico “non nominare il nome di Dio invano“, vale a dire al di fuori dal contesto religioso di riferimento. Con la seconda si indica un’espressione irriverente praticata nei confronti di una divinità o anche della religione in genere. Per lo più viene utilizzata in discorsi che contrastino con le verità di fede.

Da buon ultimo, è possibile registrare quotidianamente la consuetudine (sempre vivace) di espressioni ben lontane dall’inneggiare alla divinità, ma linguisticamente praticate con forza negli ambienti più diversi, vale a dire nei cosiddetti “Bar dello sport” come pure in certi cenacoli intellettuali. Esaurita questa doverosa premessa, mi posso vantare di fregiarmi dell’amicizia di un carissimo amico a cui non è mai piaciuto di stare ad ascoltare l’abituale varietà di imprecazioni blasfeme di cui si è detto, seppure si siano compresi da tempo i motivi per cui un po’ tutti rimangono soliti infarcire così tanti discorsi che spesso mostrano di non avere capo e manco coda. Ebbene, quest’uomo (retto, corretto ed educato), pur di non perdere l‘amicizia di chi abitualmente lo frequenta, è giunto persino ad ammonire preventivamente quei sodàli più incalliti nel bestemmiare, apostrofandoli in modo convincente:”Per piacere, cercate di ovviare a questa inutile abitudine, vana e turpe, sempre che desideriate di continuare a frequentarmi”.

E' riuscito persino a partorire un suggerimento semplice ed efficace: l'utilizzo di intercalari quali il berlusconiano “cribbio!”, oppure “sacripante!” o addirittura “orca l’oca!”, “porca vacca!” o “porco cane!” così da tenersi lontani dalla blasfemia. Tanto – ha pensato – l’invettiva contro i nostri amici animali viene oramai largamente ammessa.

Ebbene, taluni sodali, dotati di una dose maggiore di rispetto nei confronti del Nostro, hanno voluto ascoltarlo ed hanno adeguato le rispettive abitudini alla cortese pretesa avanzata. Al contrario altri hanno preferito continuare nelle proprie intemperanze verbali, sostenendo che una cosa sarebbe inveire contro la divinità, un’altra l’uso di un termine succedaneo che non riuscirebbe di alcuna soddisfazione utilizzare, sia pure a mo’ di mero sfogo orale. Altri ancora hanno voluto scervellarsi nel tentativo di fare fesso e gabbato il pio amico anti-bestemmiatore. Ed hanno scoperto che sarebbe stato possibile utilizzare il nome di una cittadina friulana (Codròipo) per continuare nelle loro inveterate e bècere abitudini. Risultato, di volta in volta, alla fine di un lambiccato (s)ragionamento, chiudevano invariabilmente la frase con una parola d’ordine:

Codròipo!”, magari reiterata come rafforzativo. Almeno per un po', il miracolo di mantenere calmo l’amico devoto è stato possibile, e si è potuto ristabilire la pace nel corso delle quotidiane passeggiate grazie a quel “provvidenziale” rinvenimento onomastico che ha finito con il mettere d’accordo gli intemperanti e coloro che si auto castigavano verbalmente per accondiscendere ai suoi generosi desideri. Ma, se aveste notato che il nome di quel comune è stato virgolettato e vi foste chiesti il perché, avreste compreso l'arrabbiatura dell'amico quando è giunto a scoprire che il nome di quel Paese, una volta anagrammato, rappresenta la più grave fra tutte le bestemmie umane.

Claudio de Luca