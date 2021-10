SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. «Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana». Bastano queste parole, che lui stesso ha introdotto come presidente del Consiglio comunale, e da sindaco riconfermato senza tenzone, se non quella dei batti-quorum, Costanzo Della Porta riceve gli applausi scroscianti di tutti i consiglieri, una maggioranza bulgara. Eletti tutti i componenti della lista "La Fonte".

«Si riparte da qui – ha affermato il sindaco, nella seduta di venerdì sera, 22 ottobre - grazie ancora per la fiducia accordata e per l'affetto con il quale avete deciso di accompagnarci», il post Facebook pubblicato subito dopo l’assise civica d’insediamento del nuovo mandato elettorale, conseguito il 3 e 4 ottobre anche con una affluenza significativa, considerata l’unica candidatura in campo, quella del primo cittadino uscente, a San Giacomo degli Schiavoni. Della Porta ha espresso a braccio i sunti salienti del programma amministrativo, cartina di tornasole di un’amministrazione rinnovata nella continuità dei progetti, da completare e avviare. Passaggio importante, la comunicazione sulla deleghe assegnate al vice sindaco Massimo Fiocchi e all’assessore Antonio Candeloro: al vice sindaco deleghe alle Politiche sociali, salute, protezione civile e sicurezza urbana.

A Candeloro Lavori pubblici, agricoltura e manutenzione strade interpoderali. In seguito saranno attribuite anche deleghe consiliari.