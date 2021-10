LARINO. “Sport e disabilità, oltre ogni barriera: diritto-regole-attività-pari opportunità”.

Sarà la tribuna conquistata a suon di medaglie alle ultime Paralimpiadi, merito anche di testimonia d’eccezione avuti negli anni, da Bebe Vio all’indimenticato Alex Zanardi, ma la locuzione tra sport e disabilità è sempre più forte. Proprio di recente, sabato scorso, se ne è parlato a Larino, nel convegno tra Lions e Coni a Palazzo Ducale, domenica le premiazioni al Cip Molise. Stavolta, promotore dell’incontro a tema, su sport e disabilità, è il Comitato pari opportunità dell’Ordine forense frentano, presieduta dall’avvocato Paola Cantelmi.

Un webinar in programma giovedì prossimo, 28 ottobre, dalle 15.30 alle 18.30. Sarà costei a introdurre i lavori, moderati dal presidente dell’Ordine di Larino Oreste Campopiano. Le relazioni principali sono in sequenza affidate al professor Fiore Fontanarosa, dell’Università degli Studi del Molise, su "La funzione sociale dello sport tra pratiche, normative inclusive e lotta alle discriminazioni di genere”; all’avvocato Marisa Annunziata, consigliera del Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, su “Strumenti di assistenza alla disabilità”; all’avvocato Tina De Michele del Foro di Larino, su "il diritto allo sport nell'attuazione del principio di non discriminazione per motivi di genere e di diversa abilità”; alla dottoressa Orsola Lucia Di Palma, Psicologa Clinica, mediatrice familiare, su "Sport e disabilità: l'importanza del Role-playing". Inoltre, previsto l’intervento dell’avvocato Carlo Sassano, del Foro di Larino, direttore sportivo Asd Termoli Pallavolo e vicepresidente Fipav Molise, nonché le testimonianze dirette degli atleti, Emanuele Di Ielsi Nazionale sitting volley - Nola Città dei Gigli e Andrea Brandimarte Guardia nazionale under 22 e Fly sport Molise. L’evento ha il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Larino ed è accreditato con 3 crediti formativi di cui uno in materia obbligatoria previdenziale. E’ stata proprio la presidente Cantelmi a illustrarci le finalità di questa iniziativa formativa che allarga la base di discussione dal mondo della professione forense alla realtà di chi quotidianamente cerca di superare le proprie difficoltà, anche raggiungendo livelli agonistici assoluti. «Sport e disabilità: oltre ogni barriera».

«Come Comitato Parti opportunità ci siamo chiesti se davvero questa società garantisce pari opportunità in ogni ambito ed abbiamo deciso di affrontare il tema con riferimento- in particolare- alla disabilità nello sport portando testimonianze di atleti che vivono questo problema nella esplicazione della loro attività. Riteniamo che il tema sia non solo di grande attualità ma anche di grande interesse sociale civile educativo legale, su questi profili abbiamo ottenuto la disponibilità di relatori di alto profilo e specifiche competenze. Le diseguaglianze riguardano molteplici aspetti della vita sociale e non riguardano soltanto le disparità di genere che purtroppo persistono e sono diffuse. Di qui l'idea di affrontare il problema in modo più ampio allargandolo ad ogni forma di discriminazione e disparità. Con questo convegno il Cpo di Larino vuole contribuire alla sensibilizzazione sui temi della parità e delle pari opportunità che consideriamo una vera e propria battaglia di civiltà, di cultura e di giustizia sociale. Perché non basta essere nati nella parte giusta del Mondo, serve un Mondo più giusto, più equo e meno discriminatorio ed a questo impegno il Cpo di Larino non intende sottrarsi».