TERMOLI. Una conferenza stampa dedicata alle emittenti televisive del Molise, che riprendiamo grazie al contributo di Teleregione.

Importante, perché viene divulgato lo studio del professore Giancarlo Ripabelli, effettuato insieme al dipartimento di medicina e scienze della salute dell’Unimol, all’Istituto europeo di riabilitazione di Isernia e alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell’Università degli studi del Molise e pubblicato dal journal of community health - è basato su dati robusti con una sorveglianza attiva su 350 persone, l’80% operatori della sanità, in prevalenza donne, di 5 istituti privati, 3 del Molise, due dell’Abruzzo.

Lo studio racconta eventi banali, lievi o molto comuni tipo stanchezza, cefalea. Fastidi andati via entro poche ore che non hanno richiesto né l’intervento del medico né l’ospedalizzazione.

Più eventi avversi nelle donne, in particolare quelle più giovani. Nessuna reazione anafilattica. Nessun evento fatale.

Dati in linea con quelli dell’Aifa e numeri che dicono senza timori di smentite che il vaccino è sicuro e che bisogna lavorare di squadra per convincere gli indecisi considerando che sono 38.846 – il dato è aggiornato a ieri - i molisani che non hanno ancora ricevuto la prima dose, 2500 over 80, quasi 3mila tra 60 e 69 anni, 5mila tra 50 e 59 anni, 8mila tra 40 e 49 anni e che siamo in ritardo nella somministrazione della terza dose.