TERMOLI. Prove tecniche di trasmissione a Termoli nella sala operativa della videosorveglianza ubicata al comando di piazza Kennedy della Polizia municipale.

I tecnici della ditta incaricata dalla Regione Molise hanno verificato “in test” stamani, una sorta di consegna provvisoria, le 70 telecamere installate in città sulle 83 complessive previste dal Patto per la sicurezza, che dovevano entrare in funzione già entro la fine del 2019.

Di queste ne risultano attive 68, due sono danneggiate per cause esterne, le residue 13 devono ancora ricevere l’autorizzazione per essere collocate.

I tecnici del Raggruppamento temporaneo d’imprese Siemens Spa-Selcom srl, assieme a funzionari della Regione, hanno controllato l’operatività della rete insediata sul territorio comunale, a cui si aggiungono altre 26 telecamere proprie del Comune nel centro storico.