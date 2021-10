Texas Hold’em, le strategie vincenti da scoprire

Comprendere bene come vincere a poker Texas Hold’em richiede pratica, esperienza e perseveranza. I migliori giocatori di poker Texas Hold’em ricercano costantemente il gioco, si esercitano e si esibiscono in tornei reali o virtuali. Ci sono migliaia di libri su come diventare un giocatore professionista, anche se al giorno d’oggi la strada più esplorata sembra essere quella di fare pratica sui siti di Texas Holdem online . L'ottima notizia è che, grazie al web, non importa quanta esperienza si abbia con il Texas Hold’em, quanti anni si abbia o da dove si venga: si potrà sempre e comunque migliorare il proprio gioco.

La cosa più importante che la maggior parte delle persone può fare per sviluppare subito le proprie abilità è fare pratica con tipi di mani diverse. Giocando al Texas Hold’em online, infatti, non devi necessariamente essere il giocatore più abile al tavolo, in quanto alcune strategie e tecniche – oltre all’esperienza e a un pizzico di fortuna – potrebbero portarti a vincere anche con mani inferiori. Uno dei consigli più diffusi è quello di non giocare sempre tutte le mani disponibili: riuscire a giocare solo le mani giuste dà l'opportunità di vincere nel lungo termine. Con l’esperienza imparerai a riconoscere queste mani e diventerai un giocatore migliore, ma nel frattempo, gioca stretto.

Un altro consiglio è quello di tenere sempre gli occhi aperti e di seguire l’azione al tavolo anche se non sei impegnato nella mano. Per diventare un giocatore vincente di Texas Hold’em, dovrai imparare a scoprire molte cose sui tuoi avversari in breve tempo e usarle al meglio. Il solo prestare attenzione costantemente all’azione ti metterà avanti alla maggior parte dei giocatori, concedendoti un vantaggio a lungo termine. E ogni minimo vantaggio è significativo perché, man mano che accumuli vantaggi anche se piccoli, alla fine creerai un'enorme stack con il quale giocare tranquillamente ed esercitare pressione sulla maggior parte dei giocatori.

Inizia a giocare ai tavoli con puntate più accessibili e fatti strada verso l'alto man mano che il tuo gioco inizia a migliorare. Man mano che avanzi di livello, dovrai sempre puntare a migliorare per poter giocare con giocatori di livello superiore. Non c'è vergogna nel giocare per piccole puntate: anche i giocatori di poker più esperti, talvolta, trovano i tavoli con puntate più basse più convenienti rispetto ai tavoli con puntate più alte.

Essere un giocatore di poker di successo non significa solo imparare a vincere più mani, ma anche ridurre al minimo i danni causati dalle mani perdenti. In altre parole, dovrai imparare a capire in anticipo quando uscire dal gioco prima di perdere troppo quando le tue mani non sono le migliori.

Tieni sempre a mente che il Texas Hold’em è un gioco lungo. Ogni mano è solo una piccola parte di una partita ben più lunga. Quando le mani non sono in tuo favore, approfitta di questo tempo per studiare gli avversari e ottenere informazioni sul loro stile di gioco. Man mano che acquisirai più conoscenza ed esperienza, sarai in grado di ottenere prestazioni sempre migliori, e le tue giocate riusciranno più frequentemente. Di conseguenza, sarai in grado di guadagnare di più e salire quindi di livello.