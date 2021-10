Lutto nel Movimento 5 Stelle: è scomparsa l'attivista Pina Laezza, il ricordo di Andrea Greco

MONTENERO DI BISACCIA. Si è spenta a nemmeno 60 anni. Li avrebbe compiuto il prossimo 19 dicembre. Attivista del Movimento 5 Stelle, candidata anche alle ultime elezioni regionali, Pina Laezza ha lasciato sgomenti tutti coloro che la conoscevano e le volevano bene, anche nel M5S. A strapparla all'affetto dei suoi cari un male incurabile.

A lei ha dedicato un post, ricordandola su Facebook, il consigliere regionale pentastellato Andrea Greco.

«Lo ammetto, è difficile trovare le parole giuste. Quando se ne va una persona come te, una donna forte come te, una guerriera, una madre, una forza della natura con cui ho avuto l’onore di condividere un sogno – quello di cambiare questa regione -, è inevitabile: se ne va anche un pezzo di cuore.

Sapere che non ci sei più mi spezza l’anima, perché chi se le scorda le risate, gli abbracci, gli occhi lucidi dall’emozione, ma anche i confronti, la condivisione di idee, di sogni, di gioie e dolori di quella campagna elettorale di tre anni e mezzo fa.

Chi se lo scorda il tuo coraggio, le tue parole, la tua speranza. Mi dispiace Pina, ma non ti lasceremo andare così facilmente. Il tuo ricordo rimarrà per sempre qui con noi.

Si dice che lungo il percorso della vita si incrociano le storie di persone che quel percorso, a modo loro, lo cambiano, e di persone che invece non lasciano traccia.

Tu sei sicuramente una di quelle che il mio, di percorso, lo ha cambiato. Perché anche nelle avversità mi hai insegnato a non abbattermi, a non mollare, a continuare a lottare. Come facevi tu, col tuo impegno imperituro. Oggi non sei più tra noi, è vero, ma tutto questo non svanirà. Te lo posso assicurare.

Alla tua famiglia, ai tuoi cari, a chiunque ti conoscesse, va l’abbraccio di tutta la comunità del MoVimento 5 Stelle Molise».