TERMOLI. Come reso noto dalla stessa Op San Basso, Basso Cannarsa è stato eletto presidente della Federop.it, nell’ambito della settima assemblea nazionale che si è svolta a Roma.

Tra i temi trattati quelli dell’innovazione, digitalizzazione, sostenibilità quali paradigmi per la crescita delle OP della pesca e dell’acquacoltura alla luce dell’avvio del nuovo fondo strutturale Feampa e dell’avvio delle filiere e dei distretti della pesca e dell’acquacoltura nazionale. Si è trattato di un importante momento di confronto tra le OP italiane per discutere insieme sulle miglior azioni da intraprendere per affrontare il difficile momento di cristi attuale congiunturale e particolarmente complesso per il settore della pesca.

In considerazione di ciò l’assemblea, e successivamente il consiglio nazionale, all’unanimità hanno deliberato per un importante svolta radicale nelle sua dirigenza, affidando nuovamente la Presidenza ad un Presidente di Op, operatore sul campo, dopo un lungo periodo amministrato prevalentemente da tecnici e consulenti. Secondo questo stesso criterio sono stati eletti i nuovi membri del cda.

La compagine di governo della federazione sarà con tutta probabilità implementata con l’inserimento in base alla necessità per la presenza di tutti i segmenti produttivi della pesca e acquacoltura.

Il consiglio neoeletto ha voluto esprimere un ringraziamento particolare al Consiglio uscente ed in particolare al presidente uscente Mario Bello.

In una intervista, i propositi e la soddisfazione per l’importante incarico.

La Feder Op.it si è costituita il 2 marzo 2001, grazie all’adesione di alcune “storiche” Associazioni di produttori della pesca, e viene riconosciuta con Decreto ministeriale il 6 dicembre 2001, in base al Regolamento (Ce) n. 104/2000, relativo all’Organizzazione comune dei mercati (Ocm), quale “Associazione Nazionale delle Organizzazioni di Produttori” (OP).

La Feder op.it ha costituito negli anni diverse OP nelle maggiori marinerie italiane, sviluppando l’associazionismo economico nel comparto per perseguire gli obiettivi europei di concentrazione dell’offerta e commercializzazione dei prodotti, svolgendo un ruolo significativo in materia di “risorsa e mercati”.

A seguire, unitamente ad Assoittica Italia, a FIPE/Confcommercio e a FIDA/Confcommercio, la Feder op.it ha promosso la costituzione dell’O.I. Filiera Ittica, Organizzazione Interprofessionale della Filiera Pesca e Acquacoltura, riconosciuta con D. M. 16 gennaio 2004, per realizzare – attraverso Accordi e programmi – una “filiera corta” e “di valore”, attraverso una serie di iniziative, dalla tracciabilità alla certificazione, dai prodotti a marchio ad altro, al fine di migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato.

Le Organizzazioni di Produttori aderenti alla Feder op.it sono attualmente 26 (cui sono associate circa 2.000 imprese), riconosciute con Decreto ministeriale per determinate specie.