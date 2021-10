TERMOLI. E’ stata pubblicata la graduatoria per l’assunzione per le esigenze temporanee e stagionali, al fine di implementare l’organico e assicurare i compiti istituzionali essenziali, nonché le attività di monitoraggio, controllo e ordine pubblico.

Parliamo della categoria C, posizione economica C1, profilo professionale Agente di polizia municipale, con articolazione dell’orario di servizio sia a tempo pieno che a tempo parziale (part-time – orizzontale, verticale e misto), stabilendo la fascia temporale di utilizzo stagionale del personale, di norma, nei periodi 1° giugno – 30 settembre e 1° dicembre –15 gennaio di ciascun anno, fatte salve le ulteriori necessità di reclutamento che dovessero sopravvenire per diverse, maggiori esigenze di servizio nel corso dell’anno e che dovranno comunque essere accertate ed autorizzate di volta in volta sempre compatibilmente con le disponibilità finanziarie e nel rispetto dei limiti di legge in premessa esplicitati. L’avviso che scadeva lo scorso 30 settembre ha portato in dote al Comune di Termoli 117 domande, di cui 19 con irregolarità. Selezionati i primi 20 da dove saranno attinte le assunzioni a termine.

Fissati anche i colloqui.