TERMOLI. I giorni di affanno dei reparti ospedalieri a causa del Covid sembrano un lontano miraggio: passata la fase emergenziale della pandemia a soffrire sono, ancora una volta, i servizi delle prestazioni sanitarie, in particolare per gli esami della tac presente all’ospedale San Timoteo di Termoli (la cui nuova apparecchiatura è stata inaugurata lo scorso 5 luglio alla presenza dei vertici regionali, comunali e sanitari ndr) .

Come accaduto per le prenotazioni di una radiografia lo scorso 2 ottobre su cui la stessa Asrem fece chiarimento, anche l’agenda per la prenotazione di una tac sembra essere così piena che per riuscire a strappare un appuntamento in una data ragionevole e che non superi i sei mesi, bisogna affidarsi al fato.

A denunciare la situazione è ADS, pensionato termolese che, ogni anno, deve sottoporsi ad una tac toracica in seguito ad un’operazione al polmone avvenuta nel 2014: «Sette anni fa hanno trovato un nodulo nel mio polmone e sono stato operato – ha commentato al telefono con TermoliOnLine – Da allora devo fare continui controlli, tra cui una tac ogni anno. Ieri pomeriggio (27 ottobre ndr), ho provato a prenotarla presso il San Timoteo di Termoli tramite call center, visto che in ospedale c’era parecchia fila. La prima data utile è il 22 settembre 2022, tra undici mesi. Se, invece, fossi disposto a spostarmi potrei effettuarne una a Campobasso il 30 marzo o a Isernia nei primi dieci giorni di gennaio 2022. Ho chiesto anche di essere inserito in lista d’attesa, senza successo».

Le liste d’attesa continuano a divenire sempre più corpose creando inevitabili disagi tra i cittadini e costringendoli, laddove le possibilità economiche lo permettessero, a rivolgersi ai privati pur di eseguire, in tempi brevi, gli esami necessari: «Fanno di tutto per eliminare l’ospedale di Termoli – aggiunge ADS – Sono già andato da un privato per una tac sborsando 160 euro. Perché devo continuare a pagare per le visite private quando sosteniamo già i costi della sanità pubblica, dopo una vita in cui ho pagato?».

Non se la passano meglio i cosiddetti soggetti fragili, coloro che soffrono di patologie ed hanno necessità di sottoporsi a visite semestrali: «Ho anche il diabete di tipo mellito e, come da piano terapeutico, ogni sei mesi devo sottopormi al controllo glicemico in diabetologia. Ho chiamato il call center il giorno 11 ottobre e mi hanno fissato l’appuntamento per il prossimo 5 ottobre 2022 alle ore 11.30. Mi chiedo se sia normale. Per me non è possibile che le visite siano disponibili dopo 10 o 12 mesi di distanza».

Nel panorama a tinte fosche della sanità molisana, a soffrire sono anche i medici di base che non sanno più come consentire ai propri assistiti di accedere ai servizi pubblici più celermente, soprattutto in virtù delle emergenze. «Scherzano e giocano con la nostra salute – chiosa ASD – Il mio medico curante mi ha consigliato di rivolgermi alla stampa per denunciare la situazione. Sono pronto a fare anche un esposto alla Procura per difendere il mio diritto alla salute».