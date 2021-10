TERMOLI. L'imminente ingresso del Porto di Termoli nell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale segnerà una svolta per quanto riguarda lo scalo marittimo molisano. Non soltanto per agganciare le risorse del Pnrr e dare impulso alle opportunità della Zes Puglia-Molise, l'unica non commissariata, peraltro.

Si tratta di realizzare in un territorio macro-regionale una rete integrata che sfrutti al massimo chance economiche derivanti da flussi merci e anche turistici, guardando con lungimiranza le potenzialità connesse tra Est e Ovest, non soltanto tra Nord e Sud. I punti cardinali di una scommessa virtuosa, messi a fuoco ieri mattina, a Bari, dal presidente dell'Autorità che ha sede in piazza Cristoforo Colombo, il professor Ugo Patroni Griffi, da noi intervistato.