SERRACAPRIOLA. È di questi giorni la notizia del rischio di chiusura dello storico convento di Serracapriola, e c’è molta preoccupazione tra i fedeli. Il convento è stato fondato nel 1536 da Padre Paolo da Sestino. Da più di un secolo il convento è di proprietà dei frati Cappuccini, dopo la cessione d’uso, nel 1901, effettuata dal vescovo di Larino. I primi anni del ‘900, ha dimorato presso questo convento, Padre Pio, giovanissimo all’epoca. Per questa ragione il convento è intitolato a lui e attualmente si può visitare la stanza in cui dormiva il Santo Frate. Nel dicembre del 2015 fu affidato alle suore della Congregazzione della Sacra Famiglia, ma lasciarono la struttura tre anni dopo.

A partire dall’anno 2018 il convento è gestito da alcuni frati polacchi, dopo la stipula di una convenzione con la Provincia di Cracovia, ma con scadenza 2022. Questa è la motivazione per cui il futuro del convento è incerto, non è ancora chiaro se ci sarà un cambio di destinazione d’uso o addirittura la chiusura. A questo proposito abbiamo intervistato Romeo Velotti, responsabile del Comitato cittadino pro-Convento. La prima cosa che ci dice il Responsabile è che di questi frati polacchi, uno è già andato via, e l’altro, che è anche il guardiano, sarà trasferito a Frascati, mentre un altro ancora andrà via a gennaio. C’è il rischio che a gestire il convento resti solamente un frate aggiuntosi da poco. Il futuro del convento è davvero incerto, oltre l’eventuale chiusura, il rischio maggiore che corre è il cambio della destinazione d’uso tramite un accordo tra la Curia e la Diocesi di San Severo. Romeo Velotti riferisce così: “c’è una sorta di trattativa in essere tra la Diocesi e i frati. Lo scorso 6 settembre ho avuto un colloquio con mons. Checchinato, seguito da un confronto con il ministro provinciale della Curia. Abbiamo assodato che l’ipotesi della trattativa è diventata una certezza”.

Purtroppo in una circolare pubblicata lo scorso 9 luglio,a firma del ministro provinciale Fra Maurizio Placentino, si evince che la collaborazione con la provincia di Cracovia ha subito una battuta d’arresto, dopo l’elezione del nuovo Ministro Provinciale del nuovo Consiglio, che ha deciso di non rinnovare la convenzione in scadenza nel 2022. Il problema è che attualmente questa convenzione non può essere rispettata per il trasferimento dei Frati, aggiunge Velotti: “Il convento di Serracapriola è il primo convento della provincia di Foggia, dove esistono importanti attività, quali, Gioventù Francescana, Araldini, Gruppi di preghiera; senza dimenticare che è meta di pellegrinaggi, perché, oltre ad essere un luogo dove ha vissuto Padre Pio, ospita anche le spoglie di Padre Matteo d’Agnone. Il responsabile del Comitato ha sottoscritto un documento che comprende cinque domande indirizzate alla curia e alla Diocesi. Durante la nostra intervista, abbiamo potuto leggere questo documento, che in primis vuole mettere in evidenza la fede e la vocazione francescana del popolo di Serracapriola, da qui il volerlo difendere a tutti i costi, non ci sono altri interessi. “Il Convento è la Casa dei Frati a Serracapriola dal 1536, qui sono cresciuti i nostri nonni, i nostri padri e noi, i frati hanno dato tanto a noi, e noi abbiamo dato tanto ai frati”,si può leggere. La cosa che viene chiesta è maggiore chiarezza, perché circolano solo dubbi infondati, sono state fatte domande senza avere ricevuto risposte. Il Comitato chiede: “Perché si parla di chiudere o trasformare il convento quando ce ne sono altri meno attivi e produttivi di iniziative; che cosa diventerebbe questo convento e cosa c’entra la Diocesi”.

Il popolo, non solo di Serrcapriola, ma anche della vicina Chieuti è disposto a lottare con ogni mezzo possibile per salvaguardare una risorsa preziosa per tutto il territorio. Nel documento viene inoltre chiesto che “la provincia Cappuccina riorganizzi le sedi dei Frati per garantire la presenza degli stessi qui, dove esistono ferventi attività”.L’unica risposta avuta fin’ora è che sicuramente la risposta ufficiale arrriverà e che i frati polacchi e quello della provincia di Foggia resteranno a Serracapriola fino a giugno 2022. Purtroppo l’unica spiegazione data è stata quella che questa scelta è stata presa dinanzi a Dio e non presa alla leggera. Il Ministro provinciale di Cracovia, conclude la sua risposta dicendo che bisogna prendere questa decisione con l’occhio della fede. I fedeli di Serracapriola e Chieuti non ci stanno a questa decisione, delusi ed arrabbiati hanno anche lanciato una petizione con raccolta firme, che in poco tempo, ha raggiunto un numero di quasi cinquemila, destinato a crescere. Romeo Velotti, nell’intervista ha precisato che ha intenzione di coinvolgere le amministrazioni comunali dei due Comuni: “Voglio informare in maniera precisa e dettagliata i sindaci, perché credo che sia nell’interesse anche dei Comuni preservare un luogo di culto così importante”. Il Comitato e i fedeli non si fermeranno se non verranno fornite risposte chiare ed esaustive.

“Fino ad allora la nostra battaglia proseguirà”.