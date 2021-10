TERMOLI. Con delibera n. 223 del 26 ottobre scorso il Comune di Termoli ha siglato un protocollo d’intesa relativo alla rievocazione storica della “Fiera Medievale Franca” che annualmente viene organizzata dalla città di Mesagne in Puglia. L’adesione è stata voluta al fine di promuovere il patrimonio artistico, storico e culturale del territorio e con spirito di aggregazione tra le diverse comunità che hanno aderito al fine di proporre manifestazioni rievocative che danno lustro alle tradizioni locali particolarmente rilevanti nei periodi medievali di riferimento.

La “Fiera Medievale Franca” di Mesagne è già stata inserita tra le cento manifestazioni storiche di interesse nazionale individuate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Con il protocollo d’intesa si apre un processo virtuoso di collaborazione, scambi culturali e turistici tra i territori coinvolti grazie a manifestazioni collegate al medioevo e che rimandano alla figura di Federico II di Svevia. Inoltre, proprio il “Gruppo Storico Città di Mesagne” il 15 ottobre scorso, attraverso il presidente Giovanni D’Aloisio ha voltuo ringraziare, con una nota protocollata al Comune di Termoli, l’amministrazione comunale per il contributo fornito dall’associazione termolese “Ordo Cavalieri Termoli” per l’ottima rappresentazione e il contirbuto fornito durante l’ultima edizione della manifestazione storica della “Fiera Medievale Franca” di Mesagne.

L’Ordo Cavalieri Termoli, si legge nella nota, “Presente per tutta la durata dell’evento con accampamento medievale e prestigiosi armigeri in costume, ha rappresentato lodevolmente la vostra città in tutti i momenti istituzionali di presentazione e interviste/filmati Tv assieme al nostro sindaco Tony Mattarelli. Ci pregiamo di segnalare alla S.V., sig. Sindaco e Assessore della Città di Termoli, l’eccellente e qualificato contributo, fornito per l’intera manifestazione, della Vostra associazione Ordo Cavalieri Termoli che ha determinato l’ottima riuscita dell’intero progetto”.

In seguito alla nota pervenuta, il sindaco Francesco Roberti, l’assessore alla Cultura, Sport e Turismo Michele Barile e l’amministrazione comunale tutta, hanno inteso ringraziare l’associazione Ordo Cavalieri Termoli per l’impegno profuso durante l’ultima edizione della Fiera Medievale Franca della Città di Mesagne e per aver rappresentato al meglio la nostra città e le tradizioni locali in una pubblica manifestazione di tale rilevanza.