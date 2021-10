TERMOLI. Un giorno da dedicare alla memoria del primo maresciallo della Guardia costiera Giovanni Gioffredi.

A due anni dalla sua scomparsa, avvenuta dopo una lunghissima e grave malattia, sul campo della Parrocchia Santi Pietro e Paolo, si è celebrato il memorial dedicato al sottufficiale della Capitaneria di Porto che ha lasciato questa vita terrestre troppo in fretta.

Prima dell’evento sportivo, padre Enzo Ronzitti, anche amico di Giovanni, ha celebrato una santa messa a suffragio, ricordando che la memoria non vuol dire che chi ci ha lasciato, non esiste più con noi con il corpo, ma la sua presenza in mezzo a noi c’è sempre esiste e Giovanni oggi più che mai è qui insieme a noi.

L’evento sportivo tra due squadre composte da 10 uomini divisi in militari della Guardia costiera in servizio sui mezzi navali e l’altra da personale di terra.

Attorno ai familiari la vedova, signora Andreia Moreira De Sousa, e i suoi splendidi figli, si sono stretti in un ideale abbraccio e vicinanza i rappresentanti della marineria, gli operatori portuali e del mondo nautico, partecipando all'evento e dimostrando che Giovanni aveva seminato bene.

A vincere la gara la squadra del personale di terra contro quella del personale imbarcato, arbitrati da un integerrimo ed imparziale Claudio Fusco.

Momenti di emozione anche durante le premiazioni, nonostante il clima assai fastidioso, umido e freddo, con la presenza del comandante Amedeo Nacarlo, dello stesso padre Enzo, e altri ufficiali della Guardia costiera, come la comandante in seconda Francesca Preziosa.

Per i più piccoli, allestiti anche dei gonfiabili che hanno reso questo bellissimo ricordo dell’indimenticato Giovanni una serata di festa, seppur velata da qualche lacrima di commozione.