Carenza di personale sanitario e assunzioni, Toma: approfondire portata della Manovra

CAMPOBASSO. Torna d’attualità l’emergenza sanitaria in Molise e sulla cronica carenza di personale, il commissario ad acta Donato Toma riferisce che «Approfondiamo meglio così da capire la portata dell'autorizzazione».

Lo ha detto, interpellato dall'Ansa, il presidente della Regione Molise e Commissario ad Acta per la sanità, Donato Toma, in relazione a quanto contenuto nel comunicato finale del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alla manovra: «Gli enti del Servizio sanitario nazionale vengono autorizzati a stabilizzare il personale assunto a tempo determinato durante l'emergenza. La Regione Molise 'soffre' da anni la carenza di personale sanitario dovuta in particolare allo stop del turnover imposto dal Piano di rientro per il disavanzo sanitario. Recentemente l’Asrem ha adottato il Piano triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale. Circa mille le unità da reclutare suddivise in diverse figure professionali tra cui medici, veterinari, biologi, farmacisti, infermieri, psicologi, informatici-analisti, tecnici, operatori sociosanitari, specialisti ambulatoriali, assistenti sociali. Le modalità di assunzione avverranno attraverso concorsi, mobilità, stabilizzazioni e graduatorie specialistiche».