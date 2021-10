«Nessuno è profeta in patria», il ricordo di Roberto Fagnano a due anni dalla scomparsa

TERMOLI. Due anni fa, il 29 ottobre 2019, ci lasciava Roberto Fagnano. A ricordarlo Nicola Felice.

«Nessuno è profeta in patria. A due anni dalla sua prematura scomparsa, penso all’amarezza che Roberto ha dovuto subire, che personalmente ho constatato, quando tenendo fede alla sua coerenza professionale e non solo, che lo ha sempre contraddistinto, è stato rimosso “ su due piedi” dalla carica di Direttore Generale dell’Assessorato Regionale della Sanità, non avendo dato esecuzione a disposizioni dei “mandanti e mandatari” dell’epoca. Soggetti che senza ombra di smentite non hanno rivali per occupare i posti riservati in prima fila ai fautori dello stato di completo “sfascio” in cui oggi versa il nostro sistema sanitario regionale. Personaggi che, pare, ancora oggi, confidando nella memoria corta dei Molisani, ambiscono a recuperare la “verginità” amministrativa e politica.

Tra i maggior esperti nazionali della Sanità vi era il nostro corregionale Roberto Fagnano!

Dopo un periodo di inoperosità manageriale, ha ottenuto la giusta rivalsa! Ha mostrato il suo indiscusso valore professionale e umano in Abruzzo. Dove è stato molto apprezzato avendo raggiunto ottimi risultati nella direzione dell’Asl di Teramo, in primis gestione economica positiva, assunzioni di personale, ed altro ancora. Obiettivi raggiunti che hanno consentito a Roberto di ottenere poi il prestigioso incarico di Direttore Generale della Sanità della Regione Abruzzo, ma che il triste destino a lui riservato non ha consentito di proseguire nella sua opera e negli affetti ai suoi cari, amici e stimatori.

L’Abruzzo che ha riconosciuto in Roberto le capacità professionali, l’onestà e l’instancabile impegno, ha intitolato con il suo nome sale e locali della sanità regionale. Ancora oggi Roberto viene rimpianto!»