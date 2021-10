TERMOLI. Nel pomeriggio di mercoledì 27 ottobre il vice presidente dell’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio, nonché consigliere comunale di Termoli, Nicola Malorni, ha portato in dono ai giovani ospiti della Casa di Kore di Termoli l’olio extravergine di oliva che Domenico Di Cencio del frantoio oleario storico della cittadina adriatica, ha gratuitamente estratto dalle olive di un antico uliveto di via Firenze, recentemente recuperato dalla Cooperativa sociale Kairos. Secondo Malorni l’uliveto potrebbe avere tra i 200 e i 300 anni e rappresenta un patrimonio ambientale di grande valore per il Molise: autentici monumenti che hanno accompagnato e testimoniato l’evoluzione della società termolese per secoli. Nel corso della quinta giornata nazionale dedicata dall’Associazione delle Città dell’Olio alla Camminata tra gli olivi dello scorso 24 ottobre, un nutrito gruppo di cittadini termolesi, in prevalenza genitori e bambini, ha raccolto con l’aiuto di operatori della cooperativa sociale proprio le olive dei “patriarchi” di via Firenze (così sono denominati in olivicoltura gli olivi ultracentenari), che sono state poi molite al frantoio Di Cencio nella stessa mattinata, secondo i canoni più ferrei delle buone pratiche olivicole. «La qualità dell’extravergine – spiega Nicola Malorni è legata a precise regole di raccolta, stoccaggio, molitura e conservazione dell’olio».

Per questo motivo, le olive sono state raccolte a mano e con mezzi meccanici, conservate per poche ore all’aria aperta e al riparo della luce del sole, sono state quindi trasportate in un cassettone e frante a poche ore dalla raccolta. I “camminanti” stessi si sono recati a piedi al frantoio ed hanno assistito alle varie fasi di lavorazione delle olive. E da oggi, grazie alla solidarietà della famiglia Di Cencio, partner della Camminata, gli ospiti della comunità alloggio termolese possono beneficiare di un ottimo olio extravergine, arricchendo i loro pasti delle proprietà nutraceutiche dell’olio che l’ideatore della Camminata termolese inizia a denominare l’”Olio di Kore” – e chissà che questo non sia soltanto la premessa di una nuova importante iniziativa nell’ambito dell’olivicoltura sociale in Molise. Lo abbiamo intervistato in occasione della visita alla Casa di Kore: «Quando circa dieci anni fa proposi all’amministrazione Di Brino di poter progettare “La Casa Di Kore” per i bambini di Termoli, allontanati dalle famiglie di origine per condizioni pregiudizievoli e ospiti di strutture perlopiù extraregionali, immaginavo una Comunità termolese non limitata alla “comunità alloggio” ma coincidente con la Comunità tutta, intesa come collettività, capace di prendersi cura dei suoi figli. Proposi anche il nome nel progetto, quello della piccola Kore che era figlia di Demetra, la dea che presiedeva la natura, i raccolti e le messi. Allora non potevo sapere che il mio interesse e quello delle mie colleghe si sarebbe un giorno spostato proprio sull’agricoltura sociale, ma forse fu un’intuizione di cui solo oggi iniziamo a comprenderne l’importanza» Il ritorno di Kore, che era stata rapita da Ade, dal mondo infero, avveniva in primavera e coincideva col rifiorire della natura e coi raccolti, quindi col recupero del benessere nel mondo.

E per la cooperativa sociale Kairos era proprio questo il senso da dare alla Camminata tra gli ulivi 2022, in questo periodo particolare di “rinascita”. «Chi ha partecipato alla Camminata tra gli ulivi di Termoli ha potuto simbolicamente vivere con i propri bambini l’accoglienza di Kore, ne abbiamo festeggiato il ritorno alla vita, le abbiamo scaldato un po’ il cuore con piccoli gesti, ancestrali, capaci di onorare l’Albero della Vita - l’olivo – e riportarlo a produrre l’olio che quest’inverno darà un sapore deciso di solidarietà e vicinanza ai piccoli ospiti della Casa di Kore». «E la gratitudine della Kairos e delle Città dell’Olio del Molise va a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questa iniziativa: dall’assessore Barile al Sindaco di Termoli Roberti, ma in particolare ai concittadini che sono intervenuti e alla famiglia Di Cencio, capaci di attivare – è il commento conclusivo di Malorni – una sinergia che ha concretamente trasformato, anche solo per un giorno, la comunità alloggio dedicata a Kore, un uliveto, e uno stuolo di vivaci piccoli cittadini termolesi in una “Communitas” capace di prendersi cura dei più fragili a 360 gradi: dal corpo alla mente, dalle relazioni all’ambiente».