TERMOLI. "Fabbrichiamo il nostro futuro": non c'è spot migliore di questo per descrivere l'obiettivo di questa rete di scuole che abbraccia l'intera penisola. Solo mettendo le mani in pasta, cooperando e confrontandosi si può imparare e migliorare. Ieri mattina, presso il Cinema Sant'Antonio di Termoli, è stata presentata la rete di scuole che vede capofila la scuola della nostra cittadina: l'istituto tecnico "Boccardi-Tiberio". «Sono felice e onorata di essere la dirigente di un istituto molisano», queste le prime parole della professoressa Concetta Cimmino. «Sono ancora più felice di essere qui a presentare questa rete, di cui la scuola termolese è capofila, perché sono convinta che attività di questo tipo siano fondamentali per la crescita e la formazione non solo degli studenti ma anche dei docenti. Lo scambio e il confronto con scuole di tutto il territorio è fondamentale.

L'obiettivo di questa rete è quella di incentivare il co-working rendendo l'apprendimento attivo. Verranno utilizzate metodologie didattiche innovative. Gli studenti si troveranno a collaborare con gli studenti appartenenti alle altre scuole della rete attraverso i canali digitali anche se ci auspichiamo di poter organizzare e realizzare anche eventi di scambio in presenza, Covid permettendo. Nel dettaglio, all'interno del Boccardi-Tiberio e delle scuole della rete, gli studenti saranno impegnati a frequentare 3 corsi, basati su didattica innovativa: i) start-up; ii) chat bot; iii) tg della cultura digitale». L'evento è stato moderato da due studenti dell’ultimo anno dell'istituto "Boccardi", Chiara Grimaldi e Manuel Martellucci. L'intervento di apertura è stato fatto da una rappresentante del Ministero dell'istruzione Pasqualina Rubino, che ha sottolineato l'importanza di lavorare su metodologie innovative e attrattive per gli studenti.

A questo è seguito l'intervento della dirigente scolastica Cimmino, che ha rivolto i saluti ai dirigenti e agli alunni delle 8 scuole aderenti al progetto che hanno partecipato a distanza. Ha rivolto, inoltre, un saluto particolare ai colleghi è studenti siciliani che stanno vivendo giorni particolari a causa dell'allerta meteo. La professoressa Cimmino ha continuato il suo intervento illustrando gli obiettivi della rete di scuole che sono la sostenibilità economica, la collaborazione e l'incentivazione all'utilizzo di metodologie didattiche innovative sempre più rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro. Successivamente è intervenuto un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale Dott. Marco Di Paolo, che ha ribadito l'importanza della collaborazione è della cooperazione sottolineando quanto sia importante creare reti che colleghino l'intero territorio nazionale. Il sindaco Francesco Roberti si è mostrato felice di avere capofila di un progetto così importante è interessante una scuola termolese, ribadendo l'importanza dell'uso consapevole del digitale.

Infine è intervenuto il Presidente di Culther Carmine Marinucci che ha ribadito la necessità che l’innovazione e il digitale diventino pane quotidiano per studenti e i docenti perché solo così la scuola può essere traghettata davvero nel futuro.