Discussione su totalitarismi e Stellantis in Consiglio, Roberti polemizza sui risarcimenti stradali Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Un Consiglio comunale della durata di circa un’ora e mezza, quello che si è riunito ieri sera a Termoli, con presenze in sala consiliare e collegamenti da remoto.

Una scaletta che come spesso avviene è formata da molti adempimenti di carattere finanziario, tra una variazione di Bilancio e diversi riconoscimenti di debiti da inserire proprio nelle poste della contabilità municipale, per la gran parte derivante da contenziosi legali dovuti a infortunistica stradale.

Su queste proposte, tutte transitate dalla seconda commissione, ha polemizzato il portavoce del Movimento 5 Stelle Nick Di Michele: «Sono mesi, mesi e mesi che tutti i giorni trattiamo queste cose in commissione», ha sbottato.

Sulle varie delibere la minoranza non partecipa al voto, ma il sindaco Roberti a chiusura della sessione finanziaria interviene per ribadire il nocciolo della questione, dal suo punto di vista, ossia l’anomalia rappresentata dal capitolo dei risarcimenti liquidati dal Giudice di Pace sotto i 5mila euro, che vedrebbe una “piccola cerchia” di legali dall’atto del suo insediamento nel 2019 bussare con istanze e precetti, senza dare nemmeno il tempo all’ente di formalizzare la liquidazione del debito riconosciuto precedentemente in Consiglio.

Capitolo mozione contro i totalitarismi: Di Michele inchioda il presidente dell’assise civica Ciarniello a leggere una proposta di 25 pagine, poi si apre il dibattito, illustrato dal proponente di Fdi Antonio Di Brino.

Intervengono i consiglieri di minoranza Stumpo, Sbrocca, Casolino, Di Michele, con la prima che è l’unica a votare contro, il resto dell’opposizione non partecipa al voto. Per la maggioranza parlano anche Rinaldi e il sindaco Roberti.

La mozione passa, anche se resta la contrapposizione che è stata al centro del dibattito delle ultime settimane, specie quando viene chiesto di estendere il deliberato includendo la vicenda di Forza Nuova.

Ultimo capitolo, quello di Stellantis, con le opposizioni a rivolgersi in interpellanza al sindaco dopo le novità sulla Gigafactory.

Il primo cittadino riepiloga quanto avvenuto dall’estate scorsa, con l’allocazione del progetto di realizzazione delle batterie elettriche per auto e i tavoli al Mise, tuttavia la Stumpo, prima firmataria, si dichiara insoddisfatta.