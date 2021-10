SAN GIULIANO DI PUGLIA. «Sulla scia del movimento di Greta Thunberg, la 17esima edizione amplia le sezioni del concorso “I Colori della Vita”, con musiche, composizioni e fumetti. Oltre a ricordare i 27 Angeli e la maestra Carmela Ciniglio, saranno omaggiati Adele Terzano e la docente Maria Giannone, che era scampata al crollo della Jovine. Custodi del nostro ambiente per lasciare ai ragazzi un futuro migliore». La dirigente scolastica Giovanna Fantetti ha enucleato così, giovedì mattina, nella conferenza stampa a San Giuliano di Puglia del concorso scolastico “I Colori della vita”, che per l’appunto vuole onorare la memoria dei bambini vittime del terremoto del 31 ottobre 2002. «Sempre nei nostri cuori», queste parole le hanno impresse su alcuni cartoncini, le hanno pronunciate con la forza del futuro. Oggi sono loro i bambini e i ragazzi di San Giuliano di Puglia. Loro non possono e non vogliono dimenticare il 31 ottobre di 19 anni fa. Morirono sotto le macerie della scuola crollata, 27 bambini e la loro maestra. «Quest'anno, noi curatori del mondo e il simbolo è impresso nell'opera realizzata da Marianna Giordano, la metafora attraverso il gioco del palo della cuccagna, figure umane che si sorreggono per proteggere il mondo. Entro il 21 marzo dovranno pervenire alla commissione del concorso, lavori multimediali, elaborati grafici e musicali, disegni e poesie. Nel mese di maggio è prevista la premiazione». Il progetto illustrato dalla preside Giovanna Fantetti. Al tavolo dei relatori anche il sindaco Giuseppe Ferrante, Clementina Simone e padre Enzo Ronzitti. Un momento però introdotto dalla voce dei bambini, dai loro sorrisi, dalla loro innocenza. Nell'atrio della scuola un momento di raccoglimento nel segno della memoria. Quel 31 ottobre non va dimenticato e i bambini di San Giuliano lo gridano con forza.