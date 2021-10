TERMOLI. I suoi appelli su Facebook hanno richiamato l'attenzione generale, perché lui parla a ragion veduta, essendo stato salvato per ben 4 volte dal reparto di Cardiologia di Termoli.

Soffre di una aritmia molto pericolosa e ci ha raccontato la sua esperienza personale, prima di lanciarsi in un appello alla cittadinanza e anche alle istituzioni.

Antonio Di Francia, 50 anni compiuti lo scorso 29 maggio, si rivolge a tutti coloro che magari oggi sottovalutano rischi e pericoli, ma la sua storia personale dimostra come sia fondamentale trovare risposte immediate in caso di attacchi cardiaci.

«A Termoli non si trovano medici cardiologi, sono rimasti in pochi, non so come devono fare quei pochi medici a salvare le persone. Non possono assumersi la responsabilità se un paziente si sente male o muore. Chiedo a voi, politici, di fare qualcosa al più presto. Il nostro ospedale funzionava benissimo. Come mai non funziona più? Direttore generale Oreste Florenzano vorrei una risposta. Subito prima che succede qualcosa. Avrà tante persone sulla coscienza».