CAMPOMARINO. L'amministrazione comunale la cittadinanza che, come da ordinanza del Servizio di Polizia Municipale n. 21 del 26/10/2021, a partire dalle 8:00 del 02/11/2021 e fino al 02/03/2022 e comunque fino al termine dei lavori, sarà completamente interdetto il tratto di Strada di collegamento tra la Statale 16 e il passaggio a livello ferroviario per consentire i lavori di realizzazione della rotatoria lungo la Statale 16 in prossimità della stazione ferroviaria, come da richiesta della Ditta Anas S.p.A.

Pertanto sarà possibile soltanto utilizzare il cavalcavia per l’ingresso e l’uscita da Campomarino Lido.

Inoltre, come da Ordinanza Anas S.p.A. n. 82/2021/CB a partire dalle 07:30 del 02/11/2021 e fino alle 17:00 del 31/01/20222 sarà istituito il senso unico alternato, regolato da semafori o movieri, nel tratto di strada della Statale 16 compreso tra il Km. 549+400 e il Km. 552+400 per consentire i lavori di messa in sicurezza e adeguamento sede stradale a carico della Ditta Appaltatrice dei lavori.