CAMPOBASSO. «A seguito della riunione tenutasi in Regione in data odierna (ieri venerdì 29 ottobre, ndr) sono tutti d'accordo a rifiutare la proposta economica per il rimborso dei volontari e a tentare un ulteriore incontro con il presidente Donato Toma».

E' questo il contenuto del verbale siglato dalle 10 associazioni che costituiscono la rete di volontari che coadiuva l'attività del 118 Molise nel servizio di emergenza territoriale, al termine dell'incontro di ieri mattina, che come si comprende non ha prodotto alcuna fumata bianca.

Proprio da uno dei volontari che hanno preso parte al summit, arriva questa precisazione: «Le associazioni tutte e i loro volontari ad unisono non hanno accettato l'accordo proposto. La motivazione del rifiuto da parte delle associazioni è che nel testo non si fa ricorso ai dipendenti come previsto dalla legge del terzo settore (un terzo di tutti i volontari dell'associazione). così come la proposta della Asrem è stata posta nel non permettere di coprire 7 giorni su 7, 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno il servizio 118. L'osservazione che le associazioni fanno è che: se il personale a bordo delle ambulanze 118 è per il 100% volontario e come da normativa il volontariato non può essere sottoposto a turnazione ma è il volontario a proporsi per dei turni di volontariato, come può la Asrem offrire un servizio h24 per 7 giorni su 7 se di fatto non c'è un 30% di dipendenti per sopperire alla mancanza di volontari nei giorni in cui nessuno si propone di fare volontariato quel giorno? Di fatto questa proposta della Asrem non permette un servizio di continuità. Ecco perché le associazioni tutte dopo una consultazione con i loro volontari l'hanno rifiutato l'accordo proposto al vertice di ieri mattina. Senza la presenza nel testo di una parte di assunzioni ogni proposta della asrem e del commissario ad acta verrà rifiutata. questa è la linea dura delle associazioni».