La giornata della memoria: alle 11.32 a San Giuliano di Puglia i rintocchi della campana

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Quasi ventennale dalla tragedia che rivelò al mondo il Molise. Alle 11.32, il tempo si fermerà e il ricordo tornerà indietro al 31 ottobre 2002, quando alcune decine di secondi sconvolsero un territorio, annientando una generazione.

«Il 31 ottobre 2021 saranno trascorsi 19 lunghi anni... Fermiamoci a riflettere. Cosa abbiamo fatto dopo la tragedia di San Giuliano perché non accadesse mai più? Oggi da che parte stiamo? Dalla parte di chi non se ne importa perché nessun parente o conoscente è stato coinvolto? Oppure dalla parte di chi continua a chiedere rispetto di un diritto che non è strettamente personale, ma di tutti! Un abbraccio a chi ha pagato oltre l'immaginabile portando dentro cicatrici che nessuno mai potrà lenire». E’ da un post Facebook a commento di un messaggio del sindaco Giuseppe Ferrante, che partiamo per presentare la “Giornata della Memoria” 2021.

«Ci sono eventi che ti segnano la vita, e il 31 ottobre 2002 ha segnato la vita di un'intera comunità.

La terra trema, la scuola si accartoccia su se stessa, 27 bambini e una maestra vengono strappati ai loro affetti e tanti bambini resteranno segnati a vita sia nel fisico che nella mente.

Questa strage non potrà essere mai dimenticata, saremo sempre in debito morale verso generazioni di bambini che non siamo stati in grado di proteggere.

Il modo migliore per poter onorare il loro ricordo ed il loro sacrificio è quello di far sì che immani tragedie non accadano più», riferisce il primo cittadino di San Giuliano di Puglia.

«Una data che ha cambiato e sconvolto un'intera comunità che porta addosso ancora oggi, dopo 19 anni, i segni di quella terribile tragedia.

Il tempo può lenire il dolore ma il ricordo è impresso nei cuori di noi tutti. 31 ottobre 2002-31 ottobre 2021».

Nel programma, alle 11.32 il momento di raccoglimento con preghiera, scandito dai rintocchi della "Campana degli Angeli" al cimitero comunale, a seguire la deposizione delle corone di fiori presso il "Parco della Memoria". Alle 17 la Santa Messa alla chiesa madre e quindi la fiaccolata delle 20 lungo il percorso della memoria, a cura del "Comitato vittime della scuola". Alle 11 del primo novembre, lunedì prossimo, la celebrazione eucaristica solenne.