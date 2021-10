GUGLIONESI. Una media di 93 spettatori abbonati presenti in sala nelle stagioni pre-Covid, la consapevolezza di avere la migliore struttura teatrale del basso Molise, anzi dal Trigno al Fortore, come ha tenuto a marcare territorialmente Stefano Sabelli e la volontà di trasformarlo in centro di Produzione e bussare alle porte del Fus, il Fondo unico per lo spettacolo del Mibac.

Insomma, ce n'è di carne a cuocere a Guglionesi, dove è stata presentata la stagione teatrale autunnale del Fulvio, col consigliere delegato Michele D'Anselmo, in rappresentanza della Giunta Bellotti, e lo stesso Sabelli, direttore artistico della rassegna, che viene allestita oltre che grazie al Comune di Guglionesi, con Teatri Molisani. Il debutto avverrà domenica prossima, 7 novembre: la Compagnia del Loto, proprio con adattamenti e regia di Stefano Sabelli, proporrà PeerGynTrip, dalle 18.