Meteo di Ognissanti in peggioramento, le previsioni del ponte di novembre

TERMOLI. L'ondata di maltempo si estende a causa di un'altra formazione ciclonica a tutto il Paese e sul versante adriatico il peggioramento è atteso per domani.

Ecco le previsioni di 3bmeteo.com.

METEO HALLOWEEN - Nella giornata di domenica la blanda perturbazione farà capolino sul medio-alto versante tirrenico, determinando un generale peggioramento del tempo. I massimi effetti, tuttavia, sono attesi sulle Isole Maggiori. Precipitazioni generalmente di debole entità al Nordovest, fenomeni sostanzialmente assenti sul Triveneto e sulle regioni adriatiche, ancora ai margini della circolazione depressionaria. Dopo un avvio di giornata discreto, entro sera le prime piogge faranno capolino su Toscana, bassa Umbria e Lazio. Fenomeni più intensi e organizzati in Sardegna, in estensione pomeridiano-serale alla Sicilia a partire dalle province occidentali con apporti pluviometrici fino a 30-50 mm. Venti tesi di Scirocco, da Ovest sul Mar di Sardegna. Temperature in diminuzione su Sardegna e Ovest Sicilia, stazionarie o in lieve rialzo al Centro-Nord.

METEO OGNISSANTI - Nuova intensificazione delle piogge sin dalle prime ore della giornata al Nordovest per l'ingresso della seconda perturbazione, in rapida propagazione a Triveneto, Sardegna e Toscana, ivi con fenomeni a tratti intensi e abbondanti su Levante ligure, Apuane, Lucchesia e Carrarese; tra il pomeriggio e le ore serali il sistema frontale si estenderà rapidamente anche a Umbria, Marche e Lazio, apportando piogge battenti lungo il versante tirrenico e a ridosso dell'Appennino laziale. Inizio giornata instabile al Sud con piogge prevalentemente concentrate tra Calabria e Sicilia; nel pomeriggio nuovo e più esteso peggioramento a partire da Campania, Molise e Ovest Sicilia per l'arrivo del nuovo fronte atlantico, in rapida estensione serale a Basilicata, Calabria e Puglia. Temperature in aumento sulle isole, complice il rinforzo dei venti meridionali. Neve sulle Alpi anche sotto i 1800-2000 m.