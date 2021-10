TERMOLI. L’Emporio solidale diocesano ha aperto i battenti ieri pomeriggio, alla presenza del vescovo Gianfranco De Luca, di suor Lidia Gatti e del mondo della solidarietà. A gestirlo, i direttori della Caritas, i coniugi Vito Chimenti e Anna Bernardi. Un luogo che diviene il simbolo della carità, in cui alleviare non solo i bisogni materiali, ma anche quelli spirituali e morali. Scaffali colmi di alimenti e prodotti di largo consumo, disposti come in un normale supermercato, ma chi vi avrà accesso, non pagherà nulla, sconterà solo a scalare i punti che vengono mensilmente attribuiti dalla stessa Caritas, secondo le condizioni di difficoltà incontrate da nuclei familiari e individui in quel periodo di tempo. Le spesse parrocchie, che potranno continuare a donare pacchi, a regime avranno la possibilità di adottare uno scaffale nell’Emporio, per rifornirlo continuamente. Grembiuli predisposti per volontari e utenti, col motto “Ti senghè”, di derivazione centrafricana, che simboleggia il dono.

L’emporio è un’opera-segno della diocesi di Termoli-Larino che ha come obiettivo quello di sostenere le famiglie in temporanea difficoltà economica che potranno acquistare generi alimentari di prima necessità, cartoleria e prodotti per l’igiene personale e della casa attraverso un meccanismo di attribuzione di punti emessi dal Centro di Ascolto della Caritas diocesana. Il progetto, che segue la scia di esperienze simili sul territorio nazionale, vuole dare una risposta concreta all’aumento delle povertà sul territorio diocesano e verrà portato avanti dall’equipe della Caritas diocesana con il prezioso supporto di un gruppo di volontari formati in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato del Molise. La campagna “Adotta uno scaffale” non riguarderà solo le parrocchie, ma è aperto anche alle associazioni, ai movimenti e alle scuole, che potranno scegliere uno scaffale da rifornire mensilmente così da promuovere un circolo virtuoso di solidarietà.