«Non vogliamo Berlusconi al Quirinale!», la provocazione di Fallica diventa petizione

TERMOLI. «Non vogliamo Berlusconi al Quirinale!» Chissà quante volte sentiremo dire da qui a febbraio questo slogan, non è che la prospettiva dell’ex Cavaliere al Quirinale metta d’accordo tutti in modo bipartisan. Boutade o specchietto per le allodole in Parlamento, forse, sta di fatto che c’è chi non ne vuole proprio sentire parlare, tanto da lanciare una petizione online su Change.org. Protagonista dell’iniziativa è Matteo Fallica, consigliere comunale di opposizione a Petacciato e facilitatore regionale del Movimento 5 Stelle nella fase pre-contiana, certo non nuovo a prese di posizione clamorose o campagne coraggiose.

Ha portato l’ennesima battaglia in piazza Monumento, stasera a Termoli, durante i festeggiamenti di Halloween, ma per lui lo scenario di Silvio tra i corazzieri è un incubo, non uno scherzetto. Così, ecco esibire ed esporre lo striscione col motto della petizione, con l’ausilio di altri amici attivisti.

«Siamo cittadini italiani, di vario orientamento culturale e politico.

Ci unisce la volontà di rivolgere questo appello al Parlamento, alle forze politiche e a ogni singolo "grande elettore" che a febbraio sarà chiamato ad eleggere il prossimo Presidente della Repubblica.

Secondo notizie di stampa, Silvio Berlusconi sarebbe in corsa per la massima carica istituzionale del nostro Paese.

Noi chiediamo che questa ipotesi non sia presa in considerazione.

Conosciamo la storia, le frequentazioni, i metodi di questo personaggio. Lo riteniamo totalmente inadeguato a svolgere degnamente il mandato di Capo dello Stato. Berlusconi non ci rappresenta e ci teniamo a farlo sapere! Da lui non ci sentiamo garantiti! Invitiamo tutti i cittadini a sostenere questo appello con una firma e a diffonderlo ovunque sia possibile. Facciamoci sentire, diciamo forte e chiaro che Silvio Berlusconi non sarà mai il nostro Presidente!»