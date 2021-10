TERMOLI. Non solo Halloween in piazza Monumento, ma anche in via Martiri della Resistenza, merito dell’associazione ValTrigno Molise, che ha ideato nel cortile della sua sede, gli ex alloggi nell’ex caserma dei Carabinieri, una festa per bambini.

Allestito un mini parco giochi con statue di personaggi legati a questa festa che ricorre nella notte dove ottobre e novembre consumano la staffetta in calendario.

Personaggi realizzati con materiale da riciclo.

Due giorni alla ValTrigno, nell’ultimo weekend del mese, dove i piccoli si sono sbizzarriti e i volontari di Protezione civile dell’Associazione hanno dispensato dolcetti e bevande (non scherzetti).