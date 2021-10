TERMOLI. Serata di Holloween anche qui a Termoli, che si dipinge di colori per la festa più paurosa dell’anno.

Serata di Holloween, in compagnia di mago Peppe e mago Checco, un binomio indissolubile e unico, che hanno tenuto pomeriggio e sera in Piazza Monumento a Termoli. Tantissima presenza anche tra i più piccini, tutti mascherati e felici.

Dai fantasmini ai diavoletti, i costumi erano vari, tantissimi e diversi tra loro. A coadiuvare l’aiuto dei maghi Peppe e Checco, c’era mago Toni vestito da fantasma che girava per il corso nazionale sui trampoli e Marco D’Angelo nei panni dello stregone con tanto di paiolo.

Ai nostri microfoni, mago Peppe ha spiegato che c’è tanta voglia di tornare alla vita normale, anche perché Halloween è un po’ un pretesto per ritrovarsi tutti insieme. Una festività che ha cominciato a prendere un po’ di spazio già da qualche anno qui in Italia. Un’occasione per stare insieme con i bambini che hanno tanta voglia di divertirsi, dopo essere stati a casa tanto tempo. Divertirsi e stare insieme, le cose più naturali. Mago Peppe ha ringraziato l’amministrazione comunale che ha voglia di coinvolgere energie e sinergie per far sì che i bimbi possano godere anche di qualche giorno di spensieratezza, ritornando così alla normalità.

Anche il clima ha accompagnato la serata, tanto che tantissime persone si sono riversate in centro. Mago Peppe e mago Checco hanno aiutato anche i bambini nella raccolta delle leccornie.

A completare la serata, i balli di gruppo dei ragazzi per il corso nazionale, della scuola di ballo Fly zone, che hanno concluso la serata del 31 con gioia e divertimento.

Una serata di festa per tutto il centro cittadini, sul tema di “trick or treat”, l’indimenticabile domanda:”Dolcetto o scherzetto?”.