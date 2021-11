Rispettate la Festa dei defunti (ma non solo per salvare le forme)

MOLISE. ‘Lunga vita’ ai defunti che ogni anno, morendo, permettono a tanti di fare il ponte di novembre. Certo, dovreste ringraziare anche i Santi; ma, in fondo, questi sono semplicemente morti che, nella vita, ce l'hanno fatta; quindi rientrano nella categoria.

Ma è ai primi, e solo a loro, che dovete la vostra devozione per aver trascorso un altro ‘week-end’ senza lavorare, ansiosi come siete di rispettare il terzo comandamento: ricordati di onorare le feste. In realtà, oggi, il lato religioso del ponte di Ognissanti è passato in secondo piano. Diciamoci la verità: il 2 novembre c’è gente che va al cimitero solo per mettersi la coscienza a posto. Quel che interessa è stare sul divano a godersi – se si sia fortunati - il reddito di cittadinanza, oppure partire per una mèta qualunque per far vedere su ‘Instagram’ che siete gente che può e che è fortunata. Da piccolo, il 2 novembre, accompagnavo mia nonna nella sua personale ‘Spoon river’ tra altre anziane vedove (i mariti, chissà perché, muoiono sempre prima delle mogli), intente a riempire annaffiatoi ed a cambiare i fiori sulle mensole delle tombe con una procedura collaudata nel tempo. Si inginocchiano su di uno straccio, prendono i fiori vecchi, li tolgono dalla ciotola di bronzo e li ripongono in un sacchetto di carta.

Poi prendono i fiori nuovi, li sistemano con cura nella ciotola e li bagnano con un po' d'acqua. Quindi contemplano il loculo accanto ( che è il loro, quello che hanno già prenotato da decenni, per sicurezza). Nella vita non si sa mai. Oggi forse non te lo permettono più; e forse non ti daranno manco più il lusso di essere inumati, visto che qualche sindaco – dove una volta c’erano le ‘fosse’ – vorrebbe impiantare nicchie in cemento, abolendo – ‘motu proprio’ – l’inumazione. Le rare volte che visito un camposanto, passo in rassegna le lapidi ed osservo le foto ovali dei defunti. Quante vite buttate via! Quanto tempo sprecato! Ci sono tombe sfarzose, talvolta veri e propri mausolei, quasi che gli attuali abitatori volessero mostrare di essere abituati al lusso. Ma vedo pure loculi, con fiori finti, ricoperti da uno spesso strato di polvere: sono quelli dei morti dimenticati. Poi ritrovo tombe di morti giovani, di morti vecchi, di morti ricchi, di morti poveri e qualcuna … di morti e basta.

Così tiro dritto verso i cancelli che chiudono il perimetro del cimitero. Il profumo di qualche tardivo fiore campestre si unisce, nelle narici, a quello dei fiori appassiti. L’odore è quello della morte. Non voglio parlare di valori e di menate del genere. Non sono un deputato e manco un umile consigliere comunale. Però io il ponte me lo guadagnavo. Oggi, invece, nel giorno dei morti la vita è più facile. Arrivate nel parcheggio del campo santo, prendete un mazzo di fiori dall'abusivo (che ora vi fa comodo) e contate i minuti per non perdere l’ora del ristorante. Entrate al cimitero e vi soffermate sulla prima tomba che trovate per non sprecare tempo prezioso. Non importa di chi sia e se l’abitatore l'avete mai conosciuto. Un omaggio è un omaggio e una preghiera è sempre una preghiera. «Lo conosceva?». «Veramente no. Ma sono sicuro che fosse una brava persona». Forse diceva così anche il vicino di casa del defunto. A quel punto, già che ci siete, andate a depositare un mazzo di fiori anche sulla lapide della vecchia zia. Ma dovete fare presto: può darsi che il ristorante sia colmo, finisce che non troverete il posto e … addio ponte. Non potete permettervelo. Siete tornati a settembre, dopo due mesi di vacanze; e da allora non vedete l'ora di ripartire per il ponte di novembre. Sbrigatevi. «Padre nostro …».

Ma non ve ne ricordate le parole e blaterate qualcosa in silenzio, fingendo di trovarvi in un'ecumenica e silenziosa introspezione. Amen. Possiamo andare. Sincronizzate gli orologi: dovete sedere a pranzo tra due ore esatte». Ma c'è sempre l'imprevisto. Come il parente alla lontana che ha avuto la vostra stessa idea e vi incrocia sul viale del tramonto. «Anche tu qui?». «Sì, ho portato i fiori alla zia. E tu?». «Prima di partire ho fatto una scappata a portare i fiori alla nonna». «La nonna? Ma perché? E’ morta?».

Claudio de Luca