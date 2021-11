TERMOLI. Il dottor Roberto Camperchioli va in pensione, un pensiero di gratitudine e auguri.

«Professionalità, umanità, disponibilità. In queste tre parole si può racchiudere il percorso lavorativo del dottor Roberto Camperchioli, direttore dell'unità operativa di Radiodiagnostica dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Da oggi, primo novembre 2021, è ufficialmente in pensione. Con senso di gratitudine, dedizione al lavoro, impegno e senso della cura a partire dai valori più importanti, un pensiero di auguri da parte di tutti coloro che l'hanno conosciuto apprezzandone le sue qualità come punto di riferimento per il presidio ospedaliero del Basso Molise».

Angela Granitto