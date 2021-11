TERMOLI. Complice il lungo ponte di Ognissanti, le possibilità di visita ai defunti si spalmano sul calendario tra fine ottobre e i classici primi giorni di novembre.

Proprio ieri siamo stati al cimitero di Termoli per effettuare un sopralluogo e verificare sul campo (santo) se tutto fosse in ordine in vista dei giorni di maggiore afflusso di chi si reca in visita ai cari estinto.

Già ieri mattina, ultima domenica ottobrina, presenza ordinata e continua che andrà sempre crescendo sia oggi che domani.

Non abbiamo riscontrato criticità particolari.