Termoli nel sistema portuale dell'Adriatico meridionale? Chance di riscatto e sviluppo

TERMOLI. Riguardo alla notizia che il porto di Termoli sta per aggiungersi nella circoscrizione di competenza dell’Autorità del sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, con soddisfazione viene da dire che finalmente riusciamo a fare un passo avanti necessario per il rilancio dello scalo Molensis. E’ risaputo che la credenza popolare considera la figura di San Gennaro fondamentale nell'arresto dell'eruzione del Vesuvio del 1631, avvenuto in coincidenza di una processione in cui le sue reliquie furono portate ed esposte di fronte al vulcano attivo.

Ma non sarà anche questo invece un miracolo del nostro Patrono San Basso? Il fatto è che il porto di Termoli, per come stanno le cose e i progetti a venire, non potrà mai entrare nella ZES ADRIATICA o meglio nel Sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale (Authority dell’Adriatico) poiché non ha infrastrutture sostenibili e quelle poche ormai sono vetuste, non adatte più ai tempi e non offrono garanzie per una possibile crescita economica che possa farlo uscire da una tale impasse. A questo si aggiunge la cieca, muta, sorda e distorta visione degli amministratori che fino ad ora non hanno dimostrato grande capacità sia nella gestione che per lo sviluppo del sorgitore, unico scalo della regione, stravolgendone addirittura la vocazione di porto di mare, alla stregua di una sponda del lago di Garda con i turisti in visita guidata per scoprire le bellezze del territorio, cosa mangiare di tipico e gli angoli più pittoreschi del “Molise camminando”, nel mentre tre quarti di mondo cammina sul mare! Con tale prerogativa altro che Santi, solo Gesù può salvarci, come quando fece camminare Pietro sulle acque dicendogli: “vieni uomo di poca fede, perché hai dubitato?”.

Allora chiediamoci come si fa a convertire un porto di terra, qual è il nostro, in un porto di mare! Sarebbe come trasformare al Polo Nord il ghiaccio in acqua o all’Equatore l’acqua in ghiaccio. Perciò non bisogna voltare le spalle al mare che, al Polo come all’Equatore rimane sempre salato. Occorre invece guardarlo perché esso è sfrontato e pensare di essere dinnanzi ad una cosa straordinaria, a ciò che è stata salvezza nella storia dell’umanità. Dunque se il Molise entra nella Zes Adriatica con tali prerogative affonderà, mentre gli altri navigano per solcare gli oceani.

Questa Regione con i suoi 4438 kmq. è la seconda più piccola d’Italia dopo la Valle d’Aosta. La sua superficie è divisa quasi equamente tra zone di montagna, il 55.3% del territorio, e zone collinari, per il 44,7% del territorio di cui 33 km di costa lambiscono il mare adriatico. Ebbene, questa finestra a levante, non per colpa di nessuno, è un’autostrada naturale che per mezzo secolo si è ignorata e non si è compreso l’importanza di uno sbocco a mare che per il suo attraversamento è “TAX FREE”. Allora, per stare al passo con i nuovi progetti di sviluppo e dell’utilizzo del mare come nuova e indispensabile fonte di crescita, poiché a terra cominciamo a stare stretti, dobbiamo attaccare il nemico dal mare verso il mare, invadere noi stessi.

Quello di Termoli è un porto che va a ritroso, si muove in senso contrario a quello che può considerarsi normale rispetto agli altri porti della stessa classe della vicina costa abruzzese a Nord e, ancor più, di quella Pugliese a Sud. Nell’ultimo ventennio questo sorgitore non ha mai improntato un programma su un progetto politico definito, adeguato ai tempi, di governo secondo uno schema ben preciso per ottenere dei risultati. Si sono visti solo futili disgressioni che, lontano dal concetto di portualità nel senso più ampio hanno fatto, incoscientemente, dello scalo marittimo uno scalo agreste. Oggi il waterfront urbano è diventato un tema di grande attualità, capace di suscitare interessi diversificativi coinvolgendo in operazione di riqualificazione e recupero funzionale non solo le grandi realtà urbane, ma anche le piccole e medie città impegnate a cogliere le grandi opportunità che questa risorsa può offrire. L’interazione tra città e porto si rivela un processo continuo particolarmente complesso, che richiede sforzi notevoli e che va oltre la non scontata collaborazione tra amministrazioni competenti, chiamando in causa diversi attori, livelli di competenza molteplici, cambiamenti culturali spesso difficili da conseguire. Il terreno del coinvolgimento città/porto può essere interpretato quindi come “laboratorio” dei processi di trasformazione urbana, e non solo come ambito di mediazione di interessi diversi e spesso in conflitto. È importante quindi individuare a quali livelli e con quali strumenti è possibile gestire il mutamento nella relazione tra città -immagine urbana- e porto –sviluppo economico produttivo-, tra esigenze di sviluppo urbanistico, di carattere economico, di tutela e valorizzazione paesistica, di sostenibilità culturale e sociale nel rispetto delle specificità locali. Sono numerose le città portuali in Italia attualmente impegnate in processi di riqualificazione del waterfront urbano con la finalità di ricreare una relazione tra spazi, usi e scenari. Dunque va detto che i problemi del porto si affrontano a partire dalla città: una buona gestione del rapporto tra porto e città è un fattore chiave per lo sviluppo del porto per aumentarne la produttività, ed è dimostrato come un porto ben integrato con la città ha un potenziale di crescita maggiore.

Patroni Griffi, Presidente dell’AdSP del Mar Adriatico Meridionale sottolinea che “i porti hanno bisogno di infrastrutture, ma se ogni infrastruttura è vissuta come deturpazione, non andiamo avanti....!”. Nel caso nostro invece è la città che va a invadere e stravolgere il porto, dove le banchine sono dei bivacchi utilizzati a parcheggi auto, attività di ristorazione, bar, tabacchi, souvenir localizzati in aree prettamente portuali e strategiche in concorrenza con depositi/distributori di combustibili destinati alle unità navali in porto, il tutto a 20 mt. dal ciglio di banchina dove vengono svolte le operazioni di imbarco e sbarco di automezzi e passeggeri su/dai traghetti, oltre alla movimentazione dei prodotti ittici della flottiglia peschereccia locale e dagli impianti di stabulazione.

Allora è il caso di chiederci: ma con tutto questo popò di “pan cotto e foje” come farà il porto di Termoli ad entrare nella Zes Adriatica o meglio nel Sistema portuale del Mare Adriatico! Sarebbe forse più facile e meglio puntare sulla transumanza (dal 2019 Patrimonio culturale dell’Unesco), dove il Molise è già crocevia dei tratturi, valorizzando i percorsi e l’indotto ad essa collegati, contestualizzandola “al territorio con il potenziamento dei borghi, la riscoperta degli antichi mestieri e delle attività artigianali e quant’altro sia utile per il rilancio di un grande bene immateriale”.

Forse ha ragione Soren Kierkegaard (filosofo danese): “La nave è in mano al cuoco di bordo. E ciò che trasmette il megafono del comandante non è più la rotta ma ciò che mangeremo domani”.

Tonino Fusco